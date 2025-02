La nueva vida de Jacobo Winograd, mientras deja atrás la ludopatía

Con los años, la figura de Jacobo se diluyó y perdió su lugar en los medios. Si se le pregunta por qué ya no está en la televisión, lo argumenta de esta manera: "Llegó un momento en el que ya no me divertía pelearme con Guido Suller, ni con Tomasito, ni con nadie. Quise empezar a hablar de política, y me censuraron.