La bailarina Florencia Fourcade ganó el Concurso Internacional de Castañuelas "Teresa Laiz"

Florencia Fourcade no solo es la directora de la Escuela Molina Estrella , sino que hace pocos días alcanzó un hito importantísimo en su carrera como bailarina y concertista de castañuelas al consagrarse ganadora en la Categoría de Concierto del III Concurso Internacional de Castañuelas "Teresa Laiz".

El jurado, compuesto por un panel de concertistas, músicos, críticos y catedráticos especializados, no dudó en resaltar la conexión emocional de Fourcade con el público, su técnica impecable, elegancia y poderío escénico. Estas cualidades le aseguraron una ovación ininterrumpida del público. En la final, Florencia fue acompañada por la Orquesta Dosbarrios, bajo la dirección del maestro Diego Fortes.

En la categoría de Concierto, Linda Richardson (EE.UU.) se alzó con el segundo puesto, mientras que en la de Acompañamiento, Beatriz Balseiro (Madrid) obtuvo la misma distinción.

-¿Ibas como solista o en representación de la academia?

No, no, no. Fui como solista.

-¿Entonces vas como solista, además de ser la directora de la escuela de danza de Lina Moni Estrella?

Sí, claro. También sigo con mi carrera como concertista de castañuelas, que comencé en 2020. El año pasado, me titulé en la Escuela Internacional de Castañuelas de Teresa Laiz, y rendí el examen final en Nueva York.

-¿Cómo fue esa experiencia de rendir el examen final en Nueva York?

Bueno, justo coincidió que teníamos un espectáculo en el Carnegie Hall con el Coro de Castañuelas de Madrid. Entonces, mi maestra me dijo: "Mira, ya que nos juntamos allá, prefiero que rindas el examen final aquí." Así que, efectivamente, rendí el examen en Nueva York, y me titulé.

-¿Qué otro proyecto estás llevando a cabo relacionado con las castañuelas?

Soy cofundadora de la Asociación Internacional de Castañuelas Casta Music, que tiene sede en Sevilla. Y soy la representante de Argentina en dicha fundación.

20231018_133814c.jpg La bailarina, es directora de la Escuela Molina Estrella.

-¿En Mendoza se estudian castañuelas de concierto?

No, no hay ningún lugar específico en Mendoza para estudiar castañuelas de concierto. Yo no doy clases presenciales de castañuelas de concierto aquí en Mendoza, pero sí soy maestra de la Escuela Internacional de Castañuelas Teresa Laiz, con sede en Madrid, y doy clases virtuales.

-¿Qué hace diferente al estudio de las castañuelas de concierto?

El estudio de las castañuelas de concierto tiene que ver con el uso de partituras. En la escuela de Teresa Laiz, por ejemplo, se enseña a leer partituras desde el primer día, y ya desde el primer mes los estudiantes comienzan a familiarizarse con ellas.

-¿Qué países han participado en este concurso?

Participaron artistas de muchos países, como España, Francia, Polonia, Estados Unidos, México, Argentina, Portugal, y Bélgica.