La abstracción del bosque: una mirada mendocina sobre el paisaje de Lake Tahoe, Nevada.

En los paisajes de Incline Village, a orillas del Lake Tahoe en Estados Unidos, la arquitectura suele responder a un mandato cultural casi inamovible: la cabaña de montaña. Ese imaginario, alimentado por décadas de tradición residencial norteamericana, impone techos a dos aguas de pendientes pronunciadas, una rusticidad a veces exagerada y, sobre todo, una organización funcional donde el automóvil es el protagonista absoluto de la fachada. Sin embargo, en este rincón de Nevada, una obra reciente propone una ruptura silenciosa pero contundente con esos estereotipos.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Gilan Farr Architecture y el Arq. Chris Oberle, cuenta con una impronta fundamental: la mirada estratégica y técnica aportada por la oficina de arquitectos mendocinos mza-arquitectos (Arq. Daniel Peralta y Arq. Laura Cherubini) . Su participación no es casual; Mendoza y Nevada comparten, en cierto punto, esa relación dialéctica con la geografía, la montaña y la necesidad de domesticar un entorno que puede ser tan imponente como hostil. En esta vivienda, y el equipo de diseño eligen el camino de la abstracción, reemplazando la escenografía por una respuesta espacial calibrada y contemporánea.

El primer acierto de la obra radica en cómo se sitúa sobre el terreno. A diferencia de las residencias convencionales que suelen presentarse como bloques compactos e imponentes, esta casa se descompone en una serie de alas y cuerpos articulados. No hay una imposición sobre la topografía, sino un despliegue orgánico.

Esta fragmentación volumétrica, defendida por los arquitectos en la lógica del proyecto, permite que la vivienda se disperse entre los árboles, reduciendo su impacto visual y generando una relación de porosidad con el paisaje. Al dividir el programa en diferentes núcleos conectados por transiciones vidriadas, la arquitectura logra que el bosque no sea solo un telón de fondo, sino un elemento que atraviesa la casa. El edificio no intenta mimetizarse con la naturaleza mediante el disfraz, sino que se instala en ella a través de una geometría clara y una construcción precisa del límite.

El fin de la tiranía del automóvil

Uno de los aportes más significativos comenta el arquitecto Daniel Peralta en el desarrollo de este programa fue la discusión sobre el frente de la vivienda. En la tipología clásica estadounidense, el garaje para varios vehículos suele colonizar la fachada principal, convirtiendo el acceso a la casa en un trámite infraestructural. En Incline Village, el proyecto invierte esta lógica con una resolución inteligente: las áreas de servicio y cochera se absorben lateralmente, liberando la cara principal para la arquitectura.

Este desplazamiento permite recuperar la "secuencia de acceso". La llegada a la casa ya no es una maniobra vehicular, sino un recorrido peatonal con espesor arquitectónico. Mediante planos de piedra y vacíos intermedios, se construye un preámbulo que culmina en un tramo central acristalado. Esta pieza funciona como una linterna hacia el exterior y como un eje organizador hacia el interior, elevando el acto de entrar a la categoría de experiencia espacial.

Dialéctica material: la calidez de la técnica

La materialidad de la obra refuerza su carácter atemporal. Se recurre a la piedra y la madera, pero despojadas de su carga rústica tradicional. La piedra aparece en basamentos y chimeneas, funcionando como el anclaje tectónico que amarra la casa al suelo de Lake Tahoe. La madera, por su parte, envuelve los volúmenes habitables con una continuidad que aporta calidez sin caer en el pintoresquismo.

El vidrio juega aquí un rol de "operador espacial". No es simplemente una ventana, sino el fuelle que separa lo público de lo privado. El diseño del equipo asociado logra que la zona diurna —donde el estar, el comedor y la cocina fluyen en una secuencia continua— se diferencie claramente de los sectores de descanso, sin necesidad de muros opacos. La transparencia ordena las jerarquías y permite que la luz de la montaña bañe cada rincón, transformando la percepción del espacio según la hora del día.

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El equilibrio entre escala y habitabilidad

A pesar de sus dimensiones generosas, la vivienda evita la pesadez de la monumentalidad doméstica. La planta alta, donde se ubica la suite principal y los dormitorios, se conecta con el nivel inferior a través de vacíos cenitales y dobles alturas. Este recurso de "espesor vertical" permite que la casa se sienta integrada; las circulaciones altas no son simples pasillos, sino balcones sobre la vida social de la planta baja.

Incluso el tratamiento del subsuelo refleja una sensibilidad especial por el terreno. En lugar de excavar toda la huella del edificio, se intervino de manera localizada, respetando la pendiente natural y minimizando el impacto ambiental. Es en estos detalles de control y moderación donde se reconoce la mano de un equipo profesional que prioriza la inteligencia proyectual por sobre el alarde constructivo.

Esta vivienda en Incline Village no busca ser la "cabaña perfecta" del catálogo norteamericano. Es, en cambio, una reflexión sobre cómo habitar el bosque hoy. Gracias a la visión compartida y el rigor técnico, la obra demuestra que es posible reinterpretar la tradición desde una mirada crítica, produciendo una arquitectura que respeta el paisaje, cumple con el programa de necesidades del cliente y genera una obra bella en su entorno inmediato.