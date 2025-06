Jorge Brito habló sobre la venta de Franco Mastantuono de River al Real Madrid: cómo cuidó al jugador

Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid. Franco Mastantuono, nuevo jugador del Real Madrid. GENTLEZA.

Entendiendo también la intención del jugador y que nos parecía riesgoso tanto para la institución como para el jugador quedar abiertos hasta diciembre. Al jugador ya en diciembre le quedaba un año de contrato, siempre encontramos toda la vocación de él de colaborar con el club. Tenemos que estar agradecidos por lo que Franco nos dio. Uno a veces se pone en el lugar de otro, nosotros tratamos de negociar lo más duro posible con el Real Madrid, ellos entendían que era ahora".

Polémica: cómo lo compró Real Madrid a Franco Mastantuono

Lo cierto es que, tal como explicó Brito, se llegó a un acuerdo por el monto de la cláusula de rescisión, ni un euro más ni uno menos. Aunque la versión oficial de River es que el futbolista ejecutó la cláusula, no queda del todo claro que haya sido así porque, por definición, cuando esto sucede siempre es al contado y en el momento; sin embargo, en esta oportunidad se negoció que fuera en tres cuotas por pedido del club español.

"La cláusula de rescisión hubiese sido de una manera hostil. En este caso, fue algo que se acordó entre las partes. Es una operación de 45 millones de euros netos, es una operación inmensa. Lo que no podíamos era cortarle el sueño a un jugador, a una persona, más allá del dolor que tengamos como hinchas de River. Yo, más que nadie como presidente, que me quedan seis meses de mandato, si alguien lo sufrió este momento fui yo.

GtU12xZXwAABxfk.jpg La polémica en torno a la cláusula de rescisión: cómo lo compró Real Madrid a Franco Mastantuono. Gentileza

También pensemos si tenemos un hijo de 17 años, un amigo, pensemos qué decisión hubiésemos tomado si Real Madrid nos dice 'Estas son las condiciones ahora o si no en diciembre hablamos', que fue tal cual José Ángel Sánchez me lo dijo, de una manera muy educada, pero muy determinante. Cuando Real Madrid te dice 'esto es lo que hay'... entendimos que de ahí no hubiéramos pasado. Qué hubiera pasado si nos poníamos duros, qué hubiera pasado con el jugador, qué hubiera pasado con el Real Madrid es contrafáctico, no ocurrió. Lo que ocurrió fue lo que estoy contando. Se están cobrando 20 millones de euros netos ahora, 12 millones y medio en junio del año que viene, y 12 millones y medio en junio de 2027. Lo más importante es transmitir, y Franco así lo siente, es un chico que quiere mucho a River, es un chico que quiere volver a River en algún momento. El que tiene algún enojo con todo esto, lo único que tiene que hacer es enojarse conmigo. Como presidente siempre intenté preservar al jugador, defender la economía del club también y se ha llegado a donde pudimos, que la gente nos evalúe".