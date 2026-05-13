Hoy hay paro bancario: afectará la atención de 10 a 13 e impactará en Mendoza

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación Bancaria y afectará este miércoles al Banco Hipotecario y al Banco Central de la República Argentina. El gremio denuncia despidos, cierre de sucursales y el desmantelamiento de tesorerías regionales en el interior del país.

La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para este miércoles en el Banco Hipotecario y el Banco Central de la República Argentina (BCRA)

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La Asociación Bancaria convocó a un paro de actividades para este miércoles en el Banco Hipotecario y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en rechazo al cierre de sucursales, despidos y la eliminación de tesorerías regionales en el interior del país.

La medida de fuerza se desarrollará durante las últimas tres horas de atención al público y fue anunciada por el gremio que conduce Sergio Palazzo. La sucursal del Hipotecario en Mendoza (Garibaldi 70) acatará la medida.

En el caso del BCRA, el sindicato denunció el cierre de 12 tesorerías regionales sobre un total de 21 actualmente operativas, una decisión que, según advirtieron, podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar el funcionamiento económico de distintas regiones del país.

Desde La Bancaria señalaron además que el pasado 27 de abril ya se había realizado un paro de 24 horas en las tesorerías regionales, aunque acusaron a las autoridades de mantener una “posición intransigente y sin voluntad de diálogo”.

Respecto del Banco Hipotecario, el gremio cuestionó “despidos injustificados” y un “cierre sistemático de sucursales” a nivel nacional, al tiempo que rechazó cualquier política de reducción de personal.