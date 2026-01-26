Hiper Libertad en crisis: reestructura su negocio en Mendoza

Debido a la situación critica del país, los cierres de sucursales de supermercados y mayoristas sigue y hay temor por lo que pueda pasar en Mendoza . Concretamente es el caso de la cadena Hiper Libertad (Joaquín V. González 450 de Godoy Cruz), que ya aplicó recortes en San Juan, Misiones y tiene en la mira a la sucursal mendocina.

Consultado por Los Andes sobre el tema, Fernando Ligorria, secretario General del CEC (Centro de empleados de Comercio) admitió “que habrá achicamiento estructural”, sin dar más detalles.

Una versión que también circula en los medios es la venta de la cadena al grupo La Anónima, pero el referente del CEC señaló que “no esta al tanto de que este a la venta”.

Según actores del sector comercial , "la empresa estaría ejecutando un plan de reordenamiento que podría impactar en sus sucursales del interior del país, con especial foco en San Juan y Mendoza", publicó el medio IProfesional.

Como antecedente de que la situación está complicada a fines de diciembre se realizó una movilización en Hiper Libertad por reclamo de pago bono acordado de fin de año.

”En un contexto actual tan complejo y de incertidumbre que impacta directamente en la canasta familiar de los mercantiles, se hace necesario recurrir a estas medidas para hacer visible el pedido”, dijeron desde el gremio de los comerciantes.

La manifestación y la asamblea se dan en apoyo a las asambleas que se vienen realizando desde mediados de diciembre en distintos puntos del país (Córdoba, Tucumán, Rosario) y se enmarcan en el reclamo nacional por mejorar los ingresos, para lograr el bono de fin de año acorde con la inflación anual que se ha dado a los trabajadores durante años valorando sus esfuerzos y generando alivio para las fiestas, según lo acordado por FAECYS y las distintas cadenas de supermercados.

La Subsecretaría de Trabajo actuando de oficio, dictó la Conciliación Obligatoria y convocó a las partes, Sindicato CEC Mendoza Y Empresa Hiper Libertad, a una audiencia de conciliación para la semana próxima quedando el conflicto en un marco legal, en la sede administrativa de control del trabajo. El Sindicato considerará los pasos a seguir en función de la respuesta que se nos dé en esa instancia para lograr una solución.

”Nos manifestamos de esta manera para hacer saber que respaldamos todo reclamo que sostenga la dignidad del trabajo. Nos manifestamos por la defensa de los derechos adquiridos, que son inamovibles”, dijeron desde el CEC.

El panorama de los mayoristas y supermercados siguen en rojo y según el INDEC , disminuyeron las ventas en noviembre respecto al mismo mes de 2024.

Como antecedente de lo que está sucediendo, la cadena de supermercados Vea, una de las marcas insignia del grupo Cencosud, que también controla Jumbo, Disco y Easy, cerró recientemente cuatro sucursales distribuidas entre Buenos Aires, Catamarca y San Juan. La medida dejó a más de un centenar de empleados sin tareas regulares.

Desde Cencosud, según publicó Los Andes, evitaron hacer declaraciones sobre la medida ni explicaron públicamente los motivos detrás de los cierres. Sin embargo, distintas fuentes apuntan a dos factores clave: una reestructuración general por la caída en las ventas.