Grupo Dinosaurio impulsa nuevas oportunidades de inversión en Mendoza con departamentos y lotes financiados a 10 años

Milenica, en Las Heras, y La Vacherie Country Golf, en Lunlunta, presentan propuestas con financiación a 10 años, pensadas para quienes buscan vivienda o inversión con condiciones accesibles y posesión inmediata.

Grupo Dinosaurio continúa consolidando su presencia en Mendoza con dos propuestas inmobiliarias que combinan calidad, ubicación estratégica y opciones de financiamiento adaptadas al contexto actual. Se trata de la comercialización de departamentos en Milenica, ubicado en Las Heras, y lotes en La Vacherie Country Golf, en Lunlunta, dos desarrollos que responden a distintas necesidades pero comparten un mismo objetivo: acercar oportunidades reales de inversión y acceso a la vivienda.

Por un lado, Milenica ofrece departamentos con cochera incluida, en un entorno urbano consolidado y con excelente conectividad. El desarrollo se presenta como una alternativa ideal tanto para quienes buscan su primera vivienda como para quienes desean invertir en un activo con potencial de valorización. Su ubicación en Las Heras permite combinar cercanía al centro de Mendoza con la tranquilidad de una zona residencial en crecimiento.

En paralelo, La Vacherie Country Golf propone una experiencia diferente, orientada a quienes priorizan el contacto con la naturaleza y un estilo de vida más relajado. Ubicado en Lunlunta, este desarrollo de lotes se destaca por su entorno natural, amplios espacios verdes y un concepto de comunidad pensado para disfrutar al aire libre, con vistas privilegiadas y una propuesta integral que combina vivienda y recreación.

Ambas propuestas cuentan con condiciones de financiación especialmente diseñadas para facilitar el acceso: entrega mínima del 25% y saldo financiado hasta en 10 años, en dólares o UVA, con una tasa nominal anual del 4,50%. Además, los proyectos cuentan con escritura y posesión inmediata, lo que representa una ventaja significativa para quienes buscan concretar su inversión sin demoras.