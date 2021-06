Tras pasar nueve días internado por covid, Julián Chabert fue dado de alta: “Ha sido muy difícil”

Tras haber pasado nueve días internado por coronavirus, este jueves le dieron de alta al periodista Julián Chabert. Ya de vuelta en su casa, el profesional habló con sus compañeros en el noticiero de Canal 7.

“Ha sido más difícil de lo que esperaba pero la verdad que me he sentido muy sostenido. Todos los días me mandaban Reiki, oraciones, chistes. Me he sentido realmente muy muy querido”, contó Chabert sin poder contener el llanto.

En el estudio, su compañera Noelia Nieto se emocionó hasta las lágrimas al volver a ver al periodista de exteriores. Por su parte, Sergio Suarez le contó sobre los mensajes que habían recibido de colegas y la audiencia.

“Evidentemente fue bravo. Fue una forma grave del virus que me dijeron recién al final. Estuve muy complicado al principio”, explicó el periodista que padeció neumonía bilateral.

Chabert destacó la tarea de los médicos y los enfermeros que lo trataron y contó que le habían hecho un tratamiento “medio experimental” gracias al cual se había recuperado.

“Me tengo que cuidar mucho y de muchas maneras pero lo peor ya pasó”, agregó.

“Tenés que pasar por esto para entender la intensidad que tiene. Hubo días que me sentía muy raro pero el cariño de todos ustedes, de los televidentes y obviamente de la familia me hizo bien”, explicó.

También contó que los médicos tenían previsto darle el alta mañana pero los resultados de los estudios habían salido “muy bien” y la médica le había “dejado ir”.