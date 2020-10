“Súbete a mi moto”: llega a Amazon Prime la serie que cuenta la historia de Menudo

Después del éxito que tuvo la serie de Luis Miguel en todo el mundo, Amazon trae una nueva propuesta que dejará a los fanáticos del género prendidos a la pantalla.

Por fin mañana llega Súbete a mi moto a la plataforma de Amazon Prime Video para toda Latinoamérica y España. Esta producción, que lleva el nombre de una de sus canciones más famosas, cuenta en 15 capítulos la historia de Menudo, la banda juvenil más conocida de la industria musical.

Nacida en Puerto Rico, Menudo fue una de las primeras agrupaciones puertorriqueñas en alcanzar reconocimiento mundial y que revolucionó la música pop latinoamericana y del mundo.

Producida por Leonardo Zimbrón y Mary Black, Súbete a mi moto hace un recorrido por los momentos más importantes de la banda, escándalos y secretos no contados. Otro factor y lo interesante de esta historia radica en que fue una de las primeras bandas en ser conformada por niños que no superaban los 16 años.

“Cómo no contar la historia de estos niños con mucho esfuerzo y trabajo llegaron a convertirse en ídolo nacionales e internacionales a nivel musical, que salieron de una isla muy chiquita y se convirtieron en estrellas”, expresa Mary, una de las productoras.

“Era evidente que es una historia llena de anécdotas y riqueza, 33 integrantes fueron parte del grupo por 20 años, así que imagínate tú todo lo que había para contar y recopilar. Era algo muy importante.”

En esta producción veremos a la banda desde su comienzo en 1977 y pasaremos por todos los integrantes que formaron parte de la exitosa agrupación, incluido Enrique Martín Morales, mejor conocido como Ricky Martin.

Una producción con un tinte divertido y por momentos dramáticos que tiene mucho para ofrecer.

Un recorrido por la historia pop

Dando inicio al desarrollo en Latinoamérica de uno de los géneros más influyentes del mundo y a la industria puertorriqueña, que difícilmente antes de ellos se posicionaba en la industria, Menudo es una banda que puede considerarse leyenda.

“Creo que esta serie marca un momento súper importante de la industria musical en Latinoamérica y, además, si conoces o no quién era Menudo o si eras fan o no, la historia es super interesante. Es la historia de la primera boy band del mundo, un concepto que no existía antes de ellos”, expresa Leonardo Zimbrón.

“Es un camino al éxito, que al final te expone el precio del éste, el costo que tiene llegar al éxito, pero al mismo tiempo demuestra que los sueños se pueden cumplir.”

Podemos decir que la serie se divide en tres líneas temporales, donde veremos por un lado la historia en el pasado, lo que sucedió y cómo sucedió; en la segunda línea, acompañamos el presente donde Edgardo Díaz (creador del grupo) narra lo sucedido; y en la tercera historia veremos la experiencia de una de las fans.

Uno de los capítulos lleva el nombre real de Ricky Martin, donde veremos su llegada a la banda en 1984. Internet

“Nos interesaba incorporar en nuestra historia la perspectiva de la fan, que fueron miles de chicas que a través de esos 20 años eran totalmente guerreras por Menudo. Nos parecía que la mejor manera de incorporarlas era a través de un personaje de ficción representando a las fans, esa es Renata”, explica Mary.

Pero el espectador se coloca en los zapatos de Julieta, una joven que entrevista a Edgardo en la actualidad y que hará todas las preguntas que el mismo público se cuestiona.

De manera enriquecedora, iremos descubriendo a lo largo de estos capítulos todo lo que acarreaba el grupo detrás de la fama.

Un largo trabajo de archivo

Con una puesta en escena exquisita, Súbete a mi moto nos lleva por un recorrido histórico en tres décadas fundamentales para el desarrollo del pop en el mundo. Con un largo proceso de investigación, los productores lograron recrear a Costa Rica de la década del ’70, además de contar desde adentro las intimidades del grupo.

“Empezamos con Edgardo Díaz, con él tuvimos la oportunidad de conversar muchas veces y tenemos más de ocho horas de historias, también hablamos con el director creativo del grupo (Joselo) y Ricky Menéndez, que fue el integrante que más tiempo duró, y a otras personas que nos pudieron contar lo que pasó en esos 20 años durante los ’70, ’80 y los ’90.”

Además de haber entrevistado a las distintas personalidades que más información podían aportar a la historia, se le suma un proceso de investigación de archivo de noticieros de los distintos lugares que visito la banda, periódicos y videos.

“El proceso de investigación permea en el diseño de producción, obviamente tenemos la referencia de los trajes de la banda, pero además el contexto como era el mobiliario, los maquillajes, el vestuario en general de cada una de las etapas que cubrimos, los cambios que hubo en la estética”, explica Leonardo.

“La investigación se profundizo en todos esos aspectos para presentar un proyecto de altísima calidad y que sobresale no solo por sus visuales sino también por la música. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos con el sound track, se regrabaron todos los temas y lucen de una manera muy especial.”

Para los fanáticos y para quienes no los seguían, es una buena oportunidad de profundizar en la historia de este grupo juvenil que hizo grandes aportes a la industria del pop mundial.

“Es una serie que apela a la memoria musical de las fans, a la nostalgia, la aventura. Es una serie que está llena de diversión y que para entender un poco el crecimiento musical que tuvo Latinoamérica a partir de los años ’70, hay que entender quién fue Menudo porque ellos contribuyeron enormemente a lo que es hoy en día la música latina en todo el mundo”, cerraron.