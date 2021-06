Kike Teruel de Nocheros: “Creo que no es un momento para sumarme a la política”

Resulta lejano un concierto en vivo, con teatros colmados de gente y festival atiborrados de seguidores que los siguen en cada presentación. Para Los Nocheros, la popularidad es una situación común que los acompaña hace 25 años cuando con la salida de su disco “Signos” marcaron un quiebre en su camino.

Hoy, con más de tres décadas en la música supieron capitalizar la llegada del streaming como un recurso fundamental para seguir en comunión con su público. Fue así que el año pasado cosecharon buenas experiencias y hasta grabaron “Sesiones 2020”, una revisión de toda su discografía con audios remasterizados.

Y mientras esperan que de a poco la vida vuelva a la normalidad, o como la conocíamos, Kike, Mario, Rubén y Álvaro se reencuentran con la familia nochera y sus fans de todo el continente, en el concierto en streaming En Vino en tu living. A través de la pantalla volverán a interpretar sus grandes canciones el sábado 19 de junio, en un show que se transmitirá en nuestro país y en Chile, México, Uruguay, Estados Unidos y Europa.

“La forma de trabajo y ensayo es igual de estricto que un concierto en un teatro. Pero cualquier cantor que llega al nivel de exposición y popularidad que tenemos, la gente está esperando que cantemos como en un teatro y nos quiere escuchar de la misma manera. Lo preparamos como si fuera un show en el Luna Park, Viña del Mar o un Cosquín. Incluso tiene que tener más precisión, porque hoy es todo digital y se nota el doble. Y en este caso el público se predispone de otra manera, porque hay más detalles. Es como si fuera un Var en el fútbol, y con la posibilidad de volver a verlo. Entonces uno tiene que ser más preciso, pero trabajamos mucho las canciones y este no va a ser diferente”, cuenta Kike Teruel integrante del Nocheros.

-¿Extrañan las giras y conciertos?

-Se extraña muchísimo y esto fue una situación fuera de lo común. Extrañamos mucho viajar, pero por otro lado nos acostumbramos a que va a ser así por un tiempo, teniendo en claro que nuestro rubro va a ser el último en liberarse y no sé si va a ser como antes. Ya pasó más de un año y seguimos buscando la manera de comunicarnos con la gente, para que no se olvide de nosotros y sea un ida y vuelta cotidiano. En otra época estaríamos programando shows en teatros y presentando discos, pero nada de eso pasa ahora. Por eso esperamos con mucha necesidad volver al vivo a tocar.

-¿Desistieron de la idea de planear shows presenciales para este año?

-Cuando se abrieron los teatros en forma porcentual no hicimos nada y no lo planeamos, porque sabíamos que en un corto tiempo iba a estar todo cerrado de nuevo. Además cada provincia tiene su protocolo, cada una se maneja con sus restricciones, no hay nada unificado. Y como trabajamos en todo el país y Latinoamérica era un lío; unos te piden PCR o estar vacunados, por eso preferimos seguir en casa hasta que todo se normalice. Ahora tenemos programada una gira en el exterior, donde ya está abierto casi todo; en octubre vamos a Europa y en noviembre a Estados Unidos. Eso ya lo tenemos programado y está confirmada la gira. Casi todas las salas abren al 50% de la capacidad y dicen que a partir de agosto será el total. Por eso es más fácil, el panorama es más claro. Por ejemplo entrás a España tiene un solo protocolo y te manejas de una sola manera. Pero acá cada ciudad es autónoma y eso complica un poco todo.

-¿Se vacunaron contra el Covid-19?

-No, ninguno se vacunó. Por decisión personal decidimos no vacunarnos. Consideramos que hay que estar sanos en la mente, mantener las defensas altas y estar bien de salud. En este momento es muy raro como actúa la gente, hay mucha violencia, una persona se saca el barbijo para fumar y se lo vuelve a poner, es todo caótico. Todo eso me suena tan raro, que si nos ponemos la vacuna será mejor, pero sigo fumando, sigo haciendo las cosas mal, comes mal, andas nervioso. Es largo para explicar… pero sí nos cuidamos mucho. En Salta hubo muchos picos de contagio y nos cuidamos de la misma manera. La realidad es que si te vacunas, pero seguís estresado, comes mal, fumas, te va a pasar algo igual, con covid o sin covid. Esto es una alerta para vivir mejor, no solo para vacunarse. No es descreer en la ciencia, pero es la forma en que lo presentan. Un día hay una vacuna, al otro día otra de una dosis sola, otra con dos, podes entrar a un país con una y la otra no. Por ahora nos cuidamos y estamos muy bien.

-Este año grabaron la versión de “Mamá, mamá” con los Pimpinela, ¿La idea surgió para mantenerse activos?

- Ahora en el streaming vamos a presentar uno con la Sole. Esa será parte de las sorpresas y son canciones nuevas. Los duetos son con amigos y con gente a fin en lo musical, por eso estamos contentos de hacerlos. Incluso fue un gusto hacerlo con los Pimpinella, somos amigos de muchos años, y siempre han estado con nosotros firmes, hemos cantado juntos, compartimos festivales. Y en este caso yo le hablé a Joaquín y me dijo de una que sí, entonces así nació esta versión. Desde la amistad, desde una afinidad musical. El dueto no es solo una moda, sino de proponer algo distinto al público.

El cantante y músico, fundador de Los Nocheros tuvo un ofrecimiento para sumarse a las filas del PRO y comenzar una carrera política. Kike no lo descarta en un futuro, pero ahora está abocado a un proyecto solidario y social con su esposa en la provincia de Salta.

-Te propusieron sumarte a la política, ¿te lo planteas como una posibilidad futura?

-Sí, me lo ofrecieron y me encantaría hacer algo bueno desde la política. Pero creo que no es un momento para sumarme a la política. Tengo opiniones encontradas, porque si uno no se involucra, no podés criticar. Hay que meterse y trabajar desde adentro para cambiar algo. Pero hoy está muy polarizada la situación y la política se metió en todo. En las empresas, el deporte, la cultura, todo está politizado y hoy es difícil cambiar algo. Por eso dije que no, agradecí la convocatoria a la gente del PRO, pero no es mi momento. No quiero pasar de ser un cantor a ser un dirigente político. Creo que hay que prepararse para eso porque sino es ahí donde empezamos a meter la pata. Y te metes en un lugar donde no estás a la altura de las circunstancias . Estar en Congreso y dirigir un país es más serio que una ideología política. Por eso no me siento capacitado, tal vez muchísimo más adelante. Yo conozco mucho la Argentina, conozco las necesidades de mi provincia, por eso estoy haciendo un trabajo con mi Fundación. Estamos empezando una obra muy importante, por un lado un albergue para mujeres que sufren violencia de género, un geriátrico muy moderno, también viviendas. Y un proyecto en el interior de Salta para reciclaje de basura.

Todos estos proyectos son con la aprobación de Naciones Unidas. Además de ponerme feliz siento que con eso hago política, por ahora no necesito estar en un partido para ayudar y generar proyectos. Prefiero hacerlo desde ahí, desde el Kike Nochero con el apoyo de la gente y de muchas instituciones. Entonces creo que el Kike político tendría que pelearla desde otro lado, por eso prefiero seguir cantando y ser solidario.

-¿Cómo surgió esta iniciativa de la Fundación?

-Surgió por iniciativa de mi esposa y yo. Es una idea familiar y claro que me ayuda mucho ser conocido por Los Nocheros. Pero hace tiempo que lo venimos haciendo y ahora se hace público, porque es un organismo internacional el que nos apoya y porque las obras son realmente únicas en el norte del país. Por eso es mucho más resonante, siempre lo hicimos y ayudamos. No solo por el alcance que uno tiene, sino por las ganas que tenemos. El tema es que se abran las puertas e insistir, hace tiempo que venimos detrás de este proyecto y no solo es cuestión de tener contactos. Lo caminé mucho, lo trabajé y será realidad dentro de poco.

El tema es muy amplio y muy serio. El empoderamiento de la mujer no es algo mediático, sino que se tiene que trabajar desde chicos para que no sufra la violencia y el machismo desde lo intrafamiliar, a lo exterior. Es un proyecto a largo plazo, mi esposa lo tiene hace tiempo y lo viene presentando. Cuando todo esté en marcha lo vamos a comunicar en detalle, porque estamos convencidos de que abarcamos todos los puntos vulnerables que sufren tanto las mujeres, como los niños que son víctimas de esta problemática.

La Ficha

LOS NOCHEROS EN VIVO EN TU LIVING

Día y hora: sábado 19 de junio, a las 20.

Por streaming.

Entradas: $1000. En www.tickethoy.com