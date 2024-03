Historia de Emprendedores: así arrancó Rebecca Cápsula, una marca de indumentaria femenina 100% mendocina.

Rebecca Cápsula es una marca de indumentaria femenina que nació en 2019 con el fin de fusionar dos conceptos paradigmáticos en la sociedad de hoy en día: el body positivity y el slow fashion; es decir, la aceptación y reivindicación de la diversidad de cuerpos y la disminución del impacto que tiene la industria de la moda en el medio ambiente.

Bajo esta idea Carolina Orozco, dueña y creadora de la marca, busca trabajar con prendas hechas a medida para cada clienta, que sean atemporales y de buena calidad para que duren en el placard, fabricadas de la manera más sustentable posible y realizada con materiales premium.

Así, su labor es hacer que la búsqueda de una prenda nueva en Rebecca Cápsula ya sea para una fiesta, para salir o para el día a día, venga junto con una atención personalizada para que cada clienta se sienta única y cómoda en su propia piel.

Novia, novio e hija vestidos por Rebecca Cápsula.

Cómo arrancó este sueño

Carolina vivió 20 años en el extranjero trabajando en asesoramiento de imagen y producciones de moda para marcas de Estados Unidos y Europa. Pero en un momento de su carrera, comenzó a trabajar para una firma de Australasia en el área de marketing.

Sin embargo, paralelamente Carolina siempre se interesó por la forma en la que la gente vestía en las calles. “Analizaba tendencias y lo que quería la gente del mercado. Además, en cada producción de moda siempre trataba de poner mi impronta personal mezclada con lo que veía afuera”, comentó para Estilo Los Andes.

Poco a poco comenzó a trabajar con el equipo de diseño de esta marca y sus fábricas en China y Bali. Desde ese momento, se “arremangó las mangas” como ella dice y empezó a ser parte del proceso creativo de las colecciones desde adentro y no desde el equipo de marketing.

Así empezó Rebecca Cápsula, un emprendimiento de ropa femenina que viste a cientos de mujeres desde 2019.

Luego de un tiempo, Carolina regresó a la Argentina. “Estaba en medio de una crisis personal cuando volví y medité mucho sobre qué quería hacer y qué me hacía feliz. Hasta que me di cuenta que quería continuar con el diseño y crear una marca propia que tuviera dos ejes: el body positive y que sea eco-friendly”, expresó al contar como creó Rebecca Cápsula.

Así es el detrás de escena de Rebecca Cápsula

En la marca buscan trabajar con las telas más sustentables posibles como el chañar o el tencel. Telas biodegradables pero con una excelente calidad que la misma marca tiñe con productos naturales. “Actualmente, el 35% de nuestras prendas son éticas al medio ambiente ya que no se ha utilizado pesticidas en su proceso ni químicos y cuentan con un proceso de producción totalmente artesanal” agregó Carolina al respecto.

Y es tan artesanal el proceso, que hasta las telas son teñidas por la misma cooperativa de mujeres que confecciona las prendas. Por ejemplo una prenda muy particular es un pantalón de lino que lo hicieron rosa mezclando remolacha con achiote en polvo.

Otro ejemplo es un vestido color crudo que lo realizaron con el método Bio-Wash, un proceso que logra un ahorro de hasta 60% del agua que regularmente se utiliza en la elaboración de este tipo de prendas. Particularmente, esta fue confeccionada por dos abuelas que junto a sus nietas realizaron el entramado.

Los desafíos

Dice Carolina que como emprendedora, lo más desafiante es: “primero, conseguir mano de obra calificada. Nos faltan modistas que cumplan en tiempo y forma o que entiendan cuál es nuestro concepto. Segundo, la crisis argentina que nos dificulta mucho conseguir telas de calidad y que sean orgánicas a buen precio. Obvio que podemos importar, pero apostamos por los materiales locales”.

La influencer Agustina de @cosa.de.mujeres vestida por Rebecca Cápsula.

Luego, mencionó que como emprendimiento tratan de ser lo más conscientes con los precios a la hora de poner las prendas en el mercado para ser competitivos y que también la gente pueda acceder a ellas.

¿Cómo puedo conseguir un prenda Rebecca?

Las clientas pueden ver una foto en la web o en el Instagram de una prenda que les gustó y acercarse al showroom. “No importa cual sea el talle, nosotras confeccionamos la prenda a medida para la persona y hacemos todo un asesoramiento de colorimetría para que la confeccionemos en el color que más le guste”, dijo la dueña.

Hacen envíos a todo el país y al extranjero también, y sus diseños son difíciles de encontrar en casas de ropa corrientes porque son 100% originales y de producción mendocina.

Mayra Tous, ex Reina Nacional de la Vendimia, vestida por Rebecca Cápsula.

Un emprendimiento hecho por mujeres para mujeres

“Es una marca que realmente le ponemos mucho esfuerzo en personalizar toda una experiencia y que no sea un pim pam pum comprar y listo. Que sea una experiencia de compra cercana, amigable, asesorada y en lo posible sustentable. Por eso es que las que van a verme pueden decir que siempre les pregunto qué tienen en su placard para poder combinar eso que se están llevando de Rebecca. La realidad es que no me focalizo tanto en vender sino dar un servicio honesto y demostrar que la ropa es una forma de comunicar”, mencionó Carolina sobre lo que significa para ella su emprendimiento.

Rebecca, porque es el apodo que le pusieron sus amigas; Cápsula, porque busca que sus clientas tengan una pequeña colección de sus prendas en el armario, que simboliza apostar por una marca cuyos productos tienen una trazabilidad transparente, con un impacto social y con un trasfondo artesanal y colectivo muy significante. Esta, es toda la historia detrás de una emprendedora de moda mendocina.