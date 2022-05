Esta noche, la gala de los Martin Fierro 2022 premia los programas y conductores de la televisión abierta

Luego de tres años sin entrega de premios a los mejores programas de la televisión abierta, Aptra y Telefe tienen todo listo para la ceremonia que se realiza hoy en un hotel de Puerto Madero, con más de 600 invitados que, debido a los últimos incrementos en casos de Covid-19, deberán someterse a nuevas medidas de protocolos para evitar contagios. Más allá de eso, el entusiasmo que genera un nuevo encuentro para galardonar a lo más destacado de la programación nacional genera gran expectativa entre los participantes y nominados.

Los Martín Fierro de la TV abierta premiarán a las producciones emitidas en 2021, aunque todavía no se entregaron los correspondientes de 2019 y 2020. Si bien no hay fecha prevista para esa entrega, Luis Ventura -presidente de Aptra- no descartó hacerlo en el futuro.

Debido a los protocolos y a la demora en las entregas de los años de pandemia, la ceremonia se desdobló en varias ediciones, en las que se priorizó la premiación por rubro y por zona. Así, en los últimos meses la asociación entregó los galardones a la televisión de cable, en el estadio Luna Park, donde se premiaron a las producciones de los dos años anteriores. En diciembre se realizó el evento que premió lo que ocurre en Internet y en las redes sociales y Dani La Chepi se llevó el premio a Mejor Labor Humorística y el Oro digital. Por su parte, Santi Maratea levantó la estatuilla por ser “el más votado” en las redes y recibió una mención especial por su tarea solidaria. Mientras que en marzo de 2022 se organizó la ceremonia para la televisión federal, en la que Mendoza solo cosechó un premio por el programa”Vinos y placeres”, de Canal 7.

En este sentido Luis Ventura adelantó que prepara los Martín Fierro de campo y de gastronomía. “Se va a hacer el Martín Fierro de campo ahora, en La Rural”, declaró en Secretos verdaderos, su programa en América TV. Y continuó: “Se vendió ya el derecho (de transmisión) para este año. ¿Y como ven el gastronómico”. Todavía no hay una fecha concreta, pero, por lo pronto, el matrimonio de Adolfo Cambiasso y María Vázquez serían los conductores de los premios al campo, que se celebrarán en la segunda mitad del año.

Todavía no están definidas las ternas que estarán en juego y la asociación espera que pasen la próxima entrega para empezar a darle forma.

Mientras tanto, hoy se realizará la premiación a las producciones más destacadas de cada año, en una ceremonia que se realizará en el Hotel Hilton de Puerto Madero, con la conducción de Marley y podrá verse por Telefé.

En una entrevista televisiva en el programa Cortá por Lozano, Ventura destacó que se trata de una entrega especial, ya que se celebra la entrega número 50 y aseguró que “son mucho más importantes que los Oscar”.

Este año, en las ternas se destacan algunas categorías novedosas, como la de “mejor jurado en TV”, como reflejo de los cambios que han sufrido los formatos en los últimos tiempos.

Ternas y nominados

Mejor reality

Bake off -Telefe

Corte y Confección - El Trece

Masterchef Celebrity - Telefe

Big show

La Voz Argentina - Telefe

ShowMatch - El Trece

Trato Hecho - Telefe

Mejor jurado de TV

Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastoruti, Mau y Ricky - La Voz Argentina

Donato De Santis, Damián Betular, Germán Martitegui - Masterchef Celebrity

Ángel de Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín –ShowMatch

Nacha Guevara, Oscar Mediavilla, Karina La Princesita y Moria Casán - Cantando 2020

Mejor ficción

El Tigre Verón - El Trece

La 1-5/18 - El Trece

Monzón - Telefe

Pequeña Victoria - Telefe

Mejor programa periodístico

Intratables - América

Fuego amigo - El Nueve

Periodismo para todos - El Trece

Sigo XXI ATR - Telefe

Mejor magazine

Flor de equipo - Telefe

Hay que ver - El Nueve

Nosotros a la mañana - El Trece

Pampita Online - NET

Todas las tardes - El Nueve

Cortá por Lozano - Telefe

Mejor programa juegos de entretenimiento

Bienvenidos a bordo - El Trece

La ruleta de tus sueños - América

Minuto para ganar - Telefe

Mejor programa juegos de preguntas

100 argentinos dicen - El Trece

Los 8 escalones - El Trece

Pasapalabra - Telefe

Quién sabe más de la Argentina - TV Pública

Mejor programa humorístico

Bendita - El Nueve

No es tan tarde - Telefe

Polémica en el bar - América

Conducción

Beto Casella - El Nueve

Diego Korol - América

Guillermo López - América

Labor en conducción masculina

Darío Barassi - 100 argentinos dicen

Santiago del Moro - Masterchef Celebrity

Mariano Iúdica - Polémica en el bar

Guido Kazcka - Bienvenidos a Bordo

Marcelo Tinelli - ShowMatch

Marley - Por el mundo, La Voz Argentina y Minuto para ganar

Labor en conducción femenina

Karina Mazzoco - A la tarde

Florencia Peña - Flor de equipo

Juana Viale - Almorzando con Mirtha Legrand

Verónica Lozano - Cortá por Lozano

Interés general

Almorzando con Mirtha Legrand - El Trece

PH: Podemos Hablar - Telefe

Vivo para vos - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos - El Trece

El noticiero de la gente - El Trece

Telenueve al mediodía - El Nueve

Noticiero central

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - El Trece

Actor protagonista de ficción

Facundo Arana - Pequeña victoria

Luciano Cáceres - La 1-5/18

Marco Antonio Caponi - El Tigre Verón

Julio Chaves - El Tigre Verón

Actriz protagonista de ficción

Agustina Cherri - La 1-5/18

Julieta Díaz - Pequeña victoria

Lali González - La 1-5/18

Natalie Pérez - Pequeña victoria

Revelación

Darío Barassi - El Trece

Jey Mammón - América

Mau y Ricky - Telefe

Viajes / turismo

Selfie - América

Por el mundo - Telefe

Resto del mundo - El Trece

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe

Nelson Castro - El Trece

Jorge Lanata - El Trece

Labor periodística femenina

Marisa Andino - El Nueve

Soledad Larghi - América

Silvia Martínez Casina - El Trece

Cristina Pérez - Telefe

Labor humorística

Martín Campi - Flor de equipo

Roberto Moldavsky - Trato Hecho

Patricio Muzzio - La Peña de Morfi

Producción integral

La 1-5/18 - El Trece

La Voz Argentina - Telefe

Masterchef Celebrity - Telefe

Panelista

Martín Candalaft - América

Paulo Kablan - Telefe

Yanina Latorre - El Trece

Cronista - movilero

Guillermo Panizza - Telefe

Fabián Rubino - América

Santiago Zeyen - El Trece

Musical

Festival país - TV Pública

La peña de Morfi - Telefe

Los Mammones - América

Pasión de sábado - América

Deportivo

El show del fútbol - América

Pasión por el fútbol - El Trece

Que vuelvan los potreros - TV Pública