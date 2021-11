Entrelazados, la nueva serie de Disney Plus donde los viajes en el tiempo se vuelven protagonistas

Desde un sentido cómico y juvenil, la nueva serie de Disney Plus para Latinoamérica propone un tema que a lo largo de la historia del cine y la televisión se ha abordado de todas las maneras: los viajes en el tiempo.

Entrelazados centra su historia en Allegra, una joven que desea ingresar a la compañía de teatro musical Eleven O’clock. Sin embargo, su madre se opone a ello.

Será así que la vida de Allegra se altera por completo cuando encuentra un misterioso brazalete en su casa que la envía a 1994, cuando su madre tenía su edad y daba sus primeros pasos en Eleven O’clock, a la sombra de su madre, una estrella en pleno auge de su carrera cambiar el pasado para beneficiar su futuro.

Entrelazados por Disney Plus.

A partir de allí, nuestra protagonista comenzará a explorar el viaje al pasado y ver de qué manera, eso podría beneficiar su futuro.

Con un elenco de grandes actores juveniles, como Carolina Domenech, José “El Purre” Giménez Zapiola, Kevsho, Emilia Mernes, Clara Alonso y Elena Roger, entre otros, Disney Plus lanza en la plataforma su primera serie producida en Latinoamérica.

Hablan sus protagonistas

Los Andes tuvo la oportunidad de entrevistar a tres de los actores del elenco, quienes contaron cuáles fueron los desafíos, la preparación y las habilidades que trabajaron durante un proyecto inmenso que marca un antes y un después en las producciones argentinas y latinoamericanas.

José “El Purre” Giménez Zapiola es uno de los protagonistas de la serie, quien da vida a Marco en Entrelazados. Con gran experiencia en series y películas, el actor se consagra parte del elenco y comparte su experiencia en el set de rodaje.

El Purre en Entrelazados.

“Creo que cuando llegó la oportunidad de ser parte de Entrelazados lo primero que me gustó fue participar de un proyecto de Disney tan grande. Y también el hecho que sea musical y combine la música con la actuación. Me motivaba bailar y cantar, y el desafío más grande fue que me ha tocado bailar muchísimo”, explicaba El Purre, quien anteriormente ya había trabajada con el canal en “O11CE” y “Go! Vive tu experiencia”, entre otras.

El actor admite que el desafío más grande fue combinar su experiencia actoral con la danza, algo en lo que no estaba demasiado aceitado.

“Fueron muchos meses de ensayo. Había que bailar sí o sí, aunque tengo que destacar que sufrí la preproducción porque ensayábamos un montón, pero a la hora de grabar era mucho más tranquilo. El ensayo hacia que disfrutáramos mucho más las cosas.”

Kevsho en Entrelazados

Por su parte, Kevsho da vida a Félix, uno de los mejores amigos de Allegra. El youtuber consagrado se anima a aventurarse una vez más en la actuación, luego de realizar apariciones en la serie de Disney “Bia”.

Así es que el joven cuenta cómo ayudo en el desarrollo de su personaje la experiencia de haber dedicado tantos años a la plataforma de videos, donde cuenta con más de 4,88 millones de suscriptores.

“Es muy diferente YouTube que las series, pero me ayudó a la soltura”, admite. “En otro momento si no estás acostumbrado, llegas a un set y eso te come. Ahora de alguna manera estoy familiarizado, aprendí cosas de lentes y posturas en el set, pero Youtube me dio cierta experiencia.”

Entrelazados por Disney Plus.

Y aunque ya había tenido su primera experiencia en Bia, donde interpretaba a un personaje sobre sí mismo, declara que éste fue el verdadero desafío actoral.

“Hacer de un personaje fue un desafío y una presión, al principio costó y después de muchas charlas, me fueron ayudando y haciéndome entender que no estaba mal lo que hacía. Para mí es re importante que me lo digan y que gente que sabe me diga, es muy lindo.”

Finalmente, Emilia Mernes se consagra con su primer papel actoral. La cantante que junta más de tres millones de seguidores en sus redes, se embarca en un nuevo desafío que la coloca como la mala de la serie.

Así es que la artista admite que fue todo un desafío emprender en la actuación, algo que nunca había experimentado. “Estoy muy metida en la música y es lo que había conocido hasta esta serie. SI bien tienen una similitud esto de llegar a un set y tener que interpretar, en este caso me tocó hablar, acá me tocó interpretar un personaje que es bastante alejado a lo que soy yo”, explica.

“Me sentí muy contenida, mis compañeros que me ayudaban o sugerían cosas, igual que todo el equipo de producción. Ha sido muy divertido, tuve que estudiar el guion y eran todas cosas nuevas para mí, y adaptarla para que parezca natural. No me puedo llamar actriz porque es una falta de respeto para quienes actúan hace tiempo, pero me gustó hacerlo.”

Emilia Mernes en Entrelazados.

Sin embargo, su carrera musical se encuentra en pleno auge, luego del éxito “Rápido Lento” con Tiago PZK. Por lo que la artista ha admitido que la actuación se encuentra en un segundo plano.

“Por el momento estoy enfocada en la música, soy tan detallista que si no me enfoco en una cosa no puedo dar el 100%, quiero estar en cada cosa que voy a emprender. Si llego a volver a actuar, va a ser en un momento en que pueda dedicarme a eso.”

Un ping pong de preguntas

Claro que la serie abre un abanico de preguntas, y nosotros las consultamos con sus protagonistas. Kevsho, El Purre y Emilia Mernes participaron de este ping pong donde ahondamos un poco en los pensamientos de cada uno de sus protagonistas.

- Si pudiesen viajar al pasado como en la serie, ¿qué harían?

Kevsho: Yo me voy a copiar de la serie porque me pasa que, si bien había visto Volver al Futuro, nunca me pregunté ¿qué pasaría si me encuentro con mis padres en el pasado? Y me pregunto eso porque lo pienso y sería muy copado, muy divertido, ver si seriamos amigos o no, me gustaría ir al pasado para ver eso.

El Purre: Aparte uno tiene muy presente anécdotas de tus papás, entonces te preguntas si era verdad, si era así, cómo era el barrio, cómo era mi viejo yendo al colegio. Cosas cotidianas de ellos me gustaría espiar.

Emilia: Me gustaría ver qué onda mis abuelos, que no pude compartir mucho con ellos. Tener una charla con ellos siendo consciente, sería súper lindo y sería una gran experiencia.

- Si pudiesen elegir un actor con quien trabajar o un proyecto para formar parte, ¿cuál sería?

Emilia: A mí me encantaría con Zendaya y Zac Efron haciendo una comedia musical. Yo sería la tercera en discordia (ríe).

Kevsho: A mí me parece muy talentoso Timothée Chalamet, pero me gustaría más hacer el papel de Willy Wonka joven como la película que él va a hacer.

El Purre: Algo más a tierra me gustaría actuar con Rodrigo de la Serna, es de los actores que más admiro. Lo veo más cercano porque es argentino, me gustaría lo que hace en Inseparables con Oscar Martínez.

- ¿Qué significo trabajar en el primer proyecto Latinoamericano de Disney Plus?

Kevsho: Es un honor realmente, no terminamos de caer. Es muy lindo que hayan confiado en nosotros.

El Purre: Yo me siento un afortunado de ser parte del primer proyecto original Latinoamericano de la plataforma. Lo decimos, pero no sabemos la dimensión, el ser parte está buenísimo.

Emilia: Siento que no tomamos dimensión totalmente, es un orgullo y los invitamos a todos a ver Entrelazados en Disney Plus.