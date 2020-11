Con la incorporación de Chris Pratt y la casi segura llegada de Vin Diesel se va conformando el estelar elenco que animará la cuarta película de “Thor” como personaje central.

Nuevamente bajo la dirección de Taika Waititi (también encargado de la anterior historia estrenada en 2017) y con el protagónico de Chris Hemsworth, “Love and Thunder” parece garantizar un seleccionado de estrellas, según publicó hoy el sitio nme.com.

Internet

En tanto, un despacho de la agencia Europa Press, recordó que el filme ya contaba con las presencias de Natalie Portman, Tessa Thompson y Christian Bale, mientras aguarda por otras figuras del universo Marvel que podrían sumarse próximamente al staff del filme cuyo estreno está previsto para febrero de 2022.

Internet

“Thor: Love and Thunder” comenzará inmediatamente después del final de “Vengadores: Endgame”, con Thor acompañando al grupo de héroes espaciales en su misión para encontrar a Gamora. Con Pratt a bordo del proyecto, es lógico pensar que no llegará sólo y que lo acompañarán otros miembros de “Guardianes de la Galaxia”, como Rocket Racoon (Bradley Cooper) o Gamora (Zoe Saldana). Lo cierto es que por el momento, Marvel no ha confirmado a ninguna otra estrella.