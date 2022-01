Cómo murió El Zorro en Argentina: Guy Williams, el ídolo en soledad y olvidado hasta por sus hijos

Guy Williams (1924-1989) es uno de los rostros más familiares de los televidentes argentinos que crecieron con la serie “El Zorro” en los mediodías de El Trece (incluso repetida en 2022 con buen rating). Su interpretación de don Diego de la Vega lo convirtió en un ídolo popular, adorado por varias generaciones.

Pero aquel héroe, ese mismo que adoptó a Argentina como su lugar para vivir el amor y descansar de Hollywood, murió en el olvido.

Las visitas de Guy Williams a Argentina: una carrera resucitada

En la década del 70, “El Zorro” se había convertido en un suceso cultural en Argentina gracias a la transmisión de El Trece. Entonces, comenzaron las tratativas para contactar a Guy Williams y, de ser posible, traerlo a Buenos Aires. El periodista Leo Gleizer se animó a viajar a California para convencer a la estrella de que viajar a Argentina sería una gran oportunidad laboral y para revitalizar su fama. Y así fue.

Guy Williams es uno de los actores más recordados de la televisión gracias a su rol como don Diego de la Vega/El Zorro (Archivo Disney)

En abril de 1973, el aeropuerto de Ezeiza se vio colmado de chicos y grandes con los antifaces de El Zorro para celebrar tanto a Williams como a su compañero Henry Calvin, el intérprete del sargento García.

Guy Williams y Henry Calvin almorzaron con Mirtha Legrand en 1973 (Archivo)

El protagonista de la serie de Disney estuvo en varios programas de TV, incluyendo el almuerzo de Mirtha Legrand. Y ante semejante recibimiento, el actor volvió al país en otras ocasiones, se enamoró de Araceli Lisazo y hasta se dio el lujo de estelarizar shows teatrales y circenses junto al esgrimista Fernando Lúpiz, quien sería su leal amigo hasta la muerte.

Guy Williams (El Zorro) y Henry Calvin (sargento García) en Argentina (1973) - Archivo

Incluso, Williams quiso producir y protagonizar una película de “El Zorro”, con rodaje en Salta. Pero el financiamiento fue complicado y apenas Ramón “Palito” Ortega, uno de los únicos artistas activos en plena dictadura, se había interesado y podía aportar dinero. El problema fue que el cantante quería aplicar cambios al guion y otros actores, algo que llevó al proyecto a la cancelación prematura.

La argentina que enamoró a El Zorro

En 1978, en otra de sus tantas visitas a Argentina, Williams, de por entonces 54 años, conoció y tuvo un flechazo con la actriz Araceli Lisazo, treinta años menor. Pero su intenso romance se vio interrumpido por las idas y vueltas del actor a su natal California y los problemas maritales con Janice Cooper, la esposa que se negaba al divorcio y madre de sus dos hijos varones.

Guy Williams y su gran amor, la argentina Araceli Lisazo (Gentileza)

A mediados de los años 80, cuando Williams finalmente obtuvo la separación formal, regresó al país y se estableció en un coqueto departamento en el exclusivo barrio porteño de Recoleta. Y por supuesto, también se reconcilió con la argentina que le robó el corazón.

“Me vino a buscar. Yo había tenido una discusión un poco violenta con mi marido y él me dijo: ‘Con ese hombre no podés seguir’”, recordó Lisazo en diálogo con Teleshow sobre ese momento, que estiró el romance hasta el día de la muerte de Williams, aunque no como muchos imaginan.

¿Cómo murió Guy Williams, el actor que interpretó a El Zorro?

En uno de sus viajes a Los Ángeles para aparecer en televisión, Guy Williams sufrió una embolia. Como en EE.UU. ya no tenía ofertas laborales (después de “El Zorro” apenas se había lucido en “Bonanza” y “Perdidos en el espacio”), decidió privilegiar sus últimos años y cuidar su salud en Argentina, el país donde todavía podía considerarse una estrella.

Durante esta última etapa, el actor estadounidense cultivó un perfil bajo. Raramente salía una nota en la revista Radiolandia. Le gustaba tomar café en La Biela, en el barrio de Recoleta, leyendo The Buenos Aires Herald. Se lo veía caminando desde el hotel Alvear al edificio donde vivía y donde todos lo conocían.

Guy Williams y su leal amigo Fernando Lúpiz en Argentina. Ambos compartieron obras teatrales y circenses con gran éxito. / Archivo

En abril de 1989, Guy Williams ya tenía 65 años. Aproximadamente, el 30 de ese mes desapareció sin dejar su rastro. Sus vecinos lo hallaron muerto una semana más tarde, el 6 de mayo. El Zorro había sufrido un aneurisma cerebral que le provocó el deceso en su nuevo hogar. Los diarios salieron tarde a contar la noticia. Y algunas personas ni siquiera sabían que el artista seguía por estas tierras.

¿Y Lisazo? Dijo que estaba en Los Toldos con su familia porque hacía tiempo no festejaba su cumpleaños, el 1 de mayo. “El 1 de mayo, día de mi cumpleaños, él iba a llamar a mi casa para pedir mi mano en matrimonio”, asegura todavía su “viuda” argentina. “Para mí murió justo el día de mi cumpleaños”, sostiene.

Según la mujer, el dolor por el fallecimiento de su eterno amor fue tan grande, que lo somatizó en una hepatitis por la que estuvo internada.

Guy Williams conoció a fines de los 70 a la actriz argentina Araceli Lisazo. Se enamoraron y estuvieron juntos hasta mediados de los años 80. (Gentileza)

Guy Williams fue velado y enterrado en el cementerio de Chacarita, donde está el panteón de los actores. Pero en la ceremonia solamente estuvieron dos personas: la conductora Mirtha Legrand y el leal Fernando Lúpiz.

“Murió acá en Argentina, muy poca gente recuerda. Él vino al país, en la época de Goar Mestre (N. de la R.: mítico empresario y pionero de la TV y el cine en Argentina y América Latina) en Canal 13 y yo conocí a la mujer y a los hijos. Después se enamoró de una argentina y se quedó a vivir”, contó Mirtha en 2017.

“Era un hombre encantador. Yo fui al entierro. Éramos dos personas, Fernando Lúpiz y yo. Fuimos a Chacarita y me impresionó porque sobre en el ataúd le habían puesto la bandera de Estados Unidos”, recordó la diva en una de sus mesazas.

Los restos de Williams solamente estuvieron dos años en Argentina. De su esposa Cooper nada se supo. Y de sus hijos, recién hubo novedades unos cuantos años después.

En 1991, Steve Catalano -el mayor- recibió las cenizas de su padre en California y cumplió el deseo de que fueran esparcidas en las montañas de California, en la playa de Malibú y en el océano Pacífico.