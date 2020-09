Araceli González recordó a su madre con un motivo mensaje

Araceli González recordó a su madre, Rosa Montaferrario, este domingo con un sentido mensaje de nostalgia y amor.

La actriz publicó en sus redes una foto que “encontró” y le trajo recuerdos de un viaje que hicieron juntas. Araceli contó toda la anécdota de cómo se desarrolló la situación, después de que le dieran 5 días libres durante la grabación de una ficción, quien fuere la joven Carola Cassini, llamó a su madre para viajar hacia Ixtapa, una playa ubicada en México.

“Mamá que tenés que hacer el jueves a la noche. (ella estaba planchando) . ¡Nada hija! ¿Por qué? Porque nos vamos a Ixtapa 5 días juntas! Y su emoción era tan genuina y bella”, recordó con amor junto a la imagen de su madre en una playa.

Además, admitió que siempre trabajó para ayudarla económicamente y sobre todo para consentirla. “Si me preguntas ¿qué amaba de mi trabajo? Era poder regalarle ¡todo! Devolverle todo lo entregado. Ella cantaba y ¡me hacía feliz! Ella reía y ¡era lo mejor que me podía pasar! Ella lloraba de emoción y ¡yo no paraba de llorar!”, publicó.

Es que dentro de diez días se cumple el aniversario de fallecimiento de Montaferrario, por lo que la actriz quiso compartir en su cuenta de Instagram el recuerdo que la llenó de nostalgia, pero también de alegría. “Veo esta foto y recuerdo ese instante. ¡Su alegría y me emociona! ¡Lo comparto! Solo para que ella también lo lea”, acompañó de un emoticón de corazón.

Finalmente, la esposa de Fabián Massei agradeció a su madre por todo lo que pudo darle en vida. “¡Gracias! Te amo viejita linda y mamá presente! ¡Seguí guiándome! ¡Te escucho! ¡Hoy solo lo que hago es lo que dicta nuestros corazones! ¡Porque yo me quede con el tuyo!”, apuntó.