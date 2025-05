El mal momento de la China Suárez junto a Mauro Icardi y sus hijos tras el partido del Galatasaray

El episodio se dio en el marco de los festejos por el campeonato del equipo turco, que coronó la Superliga pese a que el delantero argentino no jugó debido a una lesión.

La familia improvisada acompañó al futbolista durante las celebraciones del club, donde él, a pesar de no haber participado en el partido, fue ovacionado por la hinchada como uno de los ídolos más importantes del plantel. Sin embargo, la postal festiva se vio interrumpida por una situación incómoda que fue captada por las cámaras de varios fanáticos y que no tardó en replicarse en redes sociales.

“¿Baby, los sacás? No me dejan pasar”, se la escucha decirle la actriz al delantero en el video, que ya acumula miles de reproducciones en X (ex Twitter). En el segundo 0:23 del clip, una cuenta incluso remarcó que Suárez le habría dicho a su hija mayor: “Sonreí”, en un intento de contener la situación ante las cámaras.

Embed “¿Baby los sacas?” La China Suárez y sus hijos quedaron atrapados entre los empujones de la Multitud del Galatasaray.#MediodiaBienArriba pic.twitter.com/P8pYGMFSnC — Mediodía Bien Arriba® (@SomosMBA) May 31, 2025

Redes y indirectas de la "China Suarez"

A pesar del mal trago, la actriz intentó mostrar una cara más amable del viaje en sus redes sociales, compartiendo fotos de paseos en familia por Estambul y mensajes motivacionales. “Un beso a quienes quieren apagarme, solo me hacen más fuerte”, escribió en una historia de Instagram tras la audiencia judicial que Icardi y Wanda Nara protagonizaron en Milán por su divorcio. En ese encuentro, la mediática llegó al tribunal en un Lamborghini rosa y con un look que recordó al de Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp, algo que no pasó desapercibido para los medios ni para el propio Icardi.

Tras su paso por Estambul y Milán, la China Suárez confirmó en sus redes que su próximo destino es Ibiza, donde planea disfrutar los últimos días de sus vacaciones antes de regresar a Buenos Aires. Curiosamente, Wanda Nara también anunció que visitará la isla en los próximos días como parte de su itinerario europeo. ¿Nuevo cruce a la vista?

La novela entre Icardi, Wanda y la China parece sumar nuevos capítulos a cada paso. Por ahora, los protagonistas continúan viajando, celebrando y enfrentando, cada uno a su manera, el ojo atento del público.