Qué es de la vida de Macaulay Culkin, a 32 años del estreno de Mi Pobre Angelito

Como si no fuera lo suficientemente complicado, Macaulay, desde 2019 se llama Macaulay Macaulay Culkin Culkin. El actor, que ya llegó a los 42 años, publicó una encuesta en la que proponía cambiar su segundo nombre y entre todas las opciones ganó Macaulay Culkin.

Qué es de la vida del actor de Mi pobre angelito, a 32 años de su estreno

“¡Feliz Navidad a mí, de parte de todos ustedes! Mi nuevo segundo nombre ha sido elegido. Usted votó y el ganador es claro. En 2019 mi nuevo nombre legal será: Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Suena bien (si te gusta mi nombre)”, escribió el actor en su cuenta de Twiiter.

MACAULAY, EL NIÑO PRODIGIO

Mack (como se hace llamar ahora y es mil veces más fácil que su nombre completo) protagonizó lo que hoy es un clásico del cine mundial. No hay navidad si no están pasando “Mi pobre angelito” en algún canal de aire, de la tele.

¿No la viste? Kevin es uno de los muchos hijos de la familia McCallister. Una noche, en una casa atestada de gente y en la víspera de su viaje de vacaciones, él nene desea no tener más a su familia. Al otro día, magicamente, el pibe aparece solo en su casa. Resulta que los padres contaron mal y se fueron sin él.

La mamá se da cuenta en pleno vuelo. El nene festeja como loco. Un par de ladrones tienen como objetivo la casa de los McCallister, pero el pibe va a defender su casa con un plan impecable, ocurrente y lo suficientemente cinematográfico para entretener a toda la familia.

El pibe salva su casa. Los ladrones van presos. Él le cambia la vida al señor misterioso del pueblo y su mamá llega justo para navidad.

La película se estrenó el 10 de noviembre del 1990 en Estados Unidos. El presupuesto fue de 18 millones de dólares y logró recaudar casi 500 millones.

La secuela de “Mi pobre angelito” fue tan exitosa como la primera y contó con apariciones como la de Donald Trump, en el hall del Hotel Plaza.

Después hubo otras películas, sin Mack como protagonista, que pasaron sin pena ni gloria. Hace dos años, Disney+ estrenó “Mi pobre y dulce angelito” una remake modernizada de la película de 1990, protagonizada por Archie Yates, actor de Jojo Rabbit.

Si querés ver Mi pobre Angelito o Mi pobre angelito 2, podés hacerlo a través de la plataforma Disney+.

Macaulay protagonizaría otros grandes éxitos como “Mi primer beso”, “El ángel Malvado” (con Elijah Wood), y “Ricky Ricón”, pero no mucho más. Sí, hay otras películas, pero ninguna impactó tanto en el público como estas.

Qué es de la vida del actor de Mi pobre angelito, a 32 años de su estreno

Hace un par de años atrás, Macaulay se volvió a poner en el papel de Kevin, pero 28 años después, para un nostálgico spot de Google.

LA CAÍDA DE UN ÍDOLO

En el 2020, Mack le dio una entrevista a la revista Esquire en la que abre su corazón y cuenta un montón de cosas de las que se suponía en la opinión pública, pero estaban muy lejos de ser ciertas.

“La gente asume que estoy loco, chiflado, dañado, extraño o roto. Y hasta el último año o dos, realmente no me había excedido en absoluto”, confiesa Culkin.

Sobre su relación con las drogas, el actor confiesa que nunca fue tan grave como para entrar en recuperación. “Nunca he estado en rehabilitación ni nada de eso. Nunca he tenido que limpiarme de esa manera. Hubo momentos en los que tuve que detenerme, una o dos veces”, afirma el actor.

Qué es de la vida del actor de Mi pobre angelito, a 32 años de su estreno

“No sería la persona que soy hoy si no hubiera consumido drogas en mi vida en algún momento u otro. Tuve algunas experiencias esclarecedoras, pero también es jodidamente estúpido, ¿sabes?”, reconoce Culkin.

“Así que además del relajante muscular ocasional, no, no consumo drogas de forma recreativa. Todavía bebo como un pez, bebo y fumo. Pero ya no toco esas cosas, las amo, son como viejos amigos, pero a veces superas a tus amigos”, se sincera el actor

MACAULAY Y EL “DIVORCIO” CON SUS PADRES

En la historia de Culkin se llegó a decir que el actor se había “divorciado” de sus padres, pero él solo se limitó a sacarles la responsabilidad que tenían sobre su plata y se encargó de encontrar a otra persona que se la cuidara.

“Siempre se ha malinterpretado que me ‘emancipé’ de mis padres. Legalmente tomé los nombres de mis padres de mi fondo fiduciario y encontré un albacea, alguien que revisara mis finanzas, en caso de que alguien quisiera meter su meñique en el pastel”, explicó el actor a la revista Esquire.

Qué es de la vida del actor de Mi pobre angelito, a 32 años de su estreno

MACAULAY CULKIN Y MICHAEL JACKSON

El joven actor y el astro de la música eran cercanos. El tiempo los fue separando, pero volvieron a cruzarse en las peores circunstancias.

Qué es de la vida del actor de Mi pobre angelito, a 32 años de su estreno

Macaulay declaró como testigo de la defensa de Jackson en los casos de abuso sexual por los que se lo enjuició. Sobre el tema, el actor dijo: “Voy a empezar con la frase, que no es una frase, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada y especialmente en este punto de inflamación en el tiempo, no tendría ninguna razón para ocultar nada”.

A QUÉ SE DEDICA MACAULAY CULKIN EN LA ACTUALIDAD

Mack nunca dejó la actuación. Su último trabajo, en la pantalla grande, fue Changeland, película escrita, dirigida y protagonizada por el actor Seth Green, en la que dos amigos separados se dan cuenta de que no hay un libro de reglas para encontrar el propósito y el significado en la vida. Todo esto, en los paradisíacos paisajes de Tailandia.

Además, creó Bunny Ears (orejas de conejo), un espacio de contenido de humor que cuenta con página web, podcast, canal de Youtube y perfil de Instagram.

Qué es de la vida del actor de Mi pobre angelito, a 32 años de su estreno

Según la presentación del sitio, “Macaulay Culkin se despertó de su largo sueño (cariñosamente conocido como el “Culkin-Sleep”), echó un vistazo a Internet y se dio cuenta de que todo era bastante mierda. La comunidad mundial estaba pidiendo consuelo, así que Mack viajó por los confines de la Tierra, reuniendo a los escritores de comedia más divertidos, extraños y cachondos (cachondos cuando tienen hambre) para responder a esa llamada”.

El actor, en pareja con Brenda Song (ex chica Disney) fueron papás de Dakota Sonh Culkin en abril del año pasado.