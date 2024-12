La revelación íntima de Ezequiel de Gran Hermano que puede dejarlo mal parado: “No tengo...”

Gran Hermano 2025 llegó a la pantalla de Telefe a principios de este mes y desde entonces varios concursantes generaron empatía en la gente. En ese sentido, Ezequiel Ois era uno de los que todavía no se había abierto sobre su vida íntima pero recientemente lo hizo en diálogo con Chiara Mancuso, una de las jugadoras que ha estado en el foco mediático durante la semana.

El joven de 24 años que es oriundo de Ramos Mejía se sinceró sobre cómo vive su sexualidad dentro de la casa, en relación a la gran cantidad de cámaras que hay en el reality show. “No tengo deseo sexual desde que entré a la casa. Se me fue la libido”, comenzó su descargo el participante de Gran Hermano.

“Antes no me pasaba. Afuera, en mi vida, siempre estuve al palo. Acá los veo a todos como amigos. Me gusta alguien acá, pero no tengo deseo sexual. Es por la exposición”, comentó Bonjo, como le dicen en la actual edición de Gran Hermano.

Por su parte, Chiara analizo la situación planteada por su compañero y le señaló que seguramente su falta de lívido se deba a la masiva exposición de todo lo que hacen dentro de la casa de Telefe.

El jugador confesó que le pasan cosas que no puede ocultar

Ezequiel está nominado para abandonar la casa

Desde inicios de la semana todos los jugadores, menos Luca que es líder, quedaron nominados con voto positivo, lo que les dio debut en placas a muchos jugadores, entre esos Ezequiel.

En la gala de este jueves, la placa de 20 nombres se recortó a la mitad y para sorpresa de muchos, el rockero, que es apodado Bonjo, por su estilo similar al de Bon Jovi, permanece en la cuerda floja.

Ois nunca ha sido votado, cae muy bien dentro de la casa y es uno de los jugadores más interesantes. Sin embargo, eso parece no ser suficiente para que el público lo quiera lo suficiente, por lo que el domingo puede quedar eliminado.