La infaltable de Halloween: cómo es “Háblame”, la película de terror del año que dirigieron... ¡youtubers!

“Háblame” (disponible para alquilar en Apple TV+ y Google Play) es uno de los sucesos del género de terror de este año, y en su estreno, el 10 de agosto, congregó a miles de fanáticos a las salas. Pero lo que también llamó la atención es que los directores vienen de una “escuela” particular: nada menos que YouTube.

Los mellizos australianos Danny y Michael Philippou se popularizaron allá por 2013, cuando a través del canal RackaRacka lanzaron al ciberespacio una serie de clips bizarros, llenos de humor negro y ultraviolencia: empezaron filmando a sus amigos peleando, pero terminaron viralizando videos de un sanguinario payaso Ronald McDonald convertido en asesino en serie. Quizás este sea su producto más conocido, aunque también hicieron parodias de Harry Potter o Marvel. Pero lo que en definitiva mostraron, gracias a su enorme ingenio bajo la presión del poco presupuesto, fue que en este nuevo lenguaje de las redes hay un enorme potencial para el terror. Un potencial pasado por alto e inexplorado.

¿Quién iba a decir que diez años después, tras su paso por esa plataforma y la experiencia de filmación conseguida, iban a firmar la que para muchos es la mejor película de terror del año? Cuestón que “Háblame”, esta sólida opera prima que fue adquirida por la productora A24 (señera en el nuevo cine de autor de mediano presupuesto), sorprendió a todos. Y hay que agarrarse de la butaca porque ya hay secuela (y posible saga) anunciada.

La premisa viene de un mundillo que los Philippou conocen bien: el de los virales de internet, especialmente esos filmados por adolescentes en entornos de fiesta y muchas veces bajo los efectos del alcohol o alguna droga. La protagonista es Mía (Sophie Wilde), una adolescente que perdió hace poco a su madre y que en este difícil momento se refugia en la amistad de Jade (Alexandre Jensen) y su hermano menor Riley (Joe Bird). Un día, en una de las típicas fiestas de adolescentes, se enteran que uno de sus amigos tiene una misteriosa mano de cerámica que induce extraños comportamientos en las personas que la agarran. Esos episodios son filmados y se viralizan por internet. Y para colmo, aparatentemente la experiencia es muy divertida, por lo que todos quieren probarla una y otra vez.

Consiste en darle la mano y decirle “Háblame”, ante lo cual establece un contacto con un espíritu (siempre es distinto y solo la persona que tiene la mano puede verlo). Si uno le dice “Te dejo entrar”, el espíritu toma posesión de la persona, a quien se le agrandan los ojos y ya no puede dominar sus movimientos. Este trance no puede durar más de 90 segundos, porque pasado ese tiempo la posesión puede ser irreversible. Y no hay que ser muy inteligente para suponer lo que termina pasando.

"Háblame", un filme de terror de cuatro estrellas (Captura de pantalla).

Vincular experiencias paranormales con traumas psicológicos es algo bien conocido, y aquí será Mía quien no resista a la tentación de querer comunicarse con su madre fallecida para saber los motivos que la llevaron a eso. Este punto vulnerable de la protagonista desatará una serie de eventos terribles en su entorno (más sería spoilear).

La película logra mantener la atención del espectador y, aunque no logra salirse por completo de la predictibilidad, resulta ingeniosa en las imágenes perturbadoras y las situaciones que se crean. Aunque la relación con el mundo de los muertos está planteada, podría haberse desarrollado más, pues en algunos momentos se abren interesantes posibilidades narrativas. Dejarnos incompletas esas posibilidades quizás sea un anzuelo para invitarnos a seguir viendo esta saga, que -con una película que estrenará el próximo año- ya está casi confirmada.