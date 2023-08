Fue reina distrital de la Vendimia y superó la primera etapa de Got Talent: quién es Nadya Mayorga

Cuando Nadya Mayorga se presentaba como la reina de la Vendimia del distrito de Gustavo André, Lavalle, en 2020 lo primero que aclaraba era que su hobby “es tocar la guitarra y componer música”. Tras tres años, confirmó que es así y llegó al escenario de Got Talent Argentina. Lo hizo a puro rock, con un tema de AC/DC.

En el episodio de este martes en el reality que conduce Lizy Tagliani, la ex reina distrital de la Vendimia se presentó con su guitarra y, con un look rockero, interpretó unos temas de la banda de la que es fan y logró reponerse de sus nervios. “Vengo a tocar la guitarra. Vengo a imitar a un gran guitarrista como Angus Young y a mostrar lo que amo y me encanta hacer”, expresó Nadya antes de la presentación.

La concursante de Got Talent fue reina de Lavalle en 2020

Durante su performance, Abel Pintos y Emir Abdul tocaron la cruz roja. “No pude entender qué pasaba con la canción y con tu movimiento. No pude conectar”, le dijo el jurado uruguayo. En cambio, La Joaqui se mostró conforme con la actuación de la joven lavallina y expresó: “A mí me re gustó. Pienso que tiene chispa para armar un proyecto muy interesante”

Abel Pintos, que fue el primero en darle la negativa, le comentó: “Tenés el carácter necesario para algo así. Me parece que le falta. Tenés una muy buena mano derecha y muy buen sentido del tempo y el peso”.

Flor Peña cerró las devoluciones consultándole a la joven de 25 años si hacía mucho que tocaba la guitarra. “Es un hobby y ha sido una terapia para los peores momentos de mi vida. Empecé con esta banda porque me gusta homenajearlos. Me gusta llevar el poder femenino a lo más alto”, respondió Nadya Mayorga.

Al momento de la votación, Abel Pintos le dio un voto negativo afirmando su cruz de minutos antes, pero La Joaqui y Flor Peña dieron un sí, dejando en manos de Emir, quien dijo que le “iba a dar una segunda oportunidad” para que continúe en el reality de talentos, logrando que la joven se emocione y llore por seguir en carrera.

