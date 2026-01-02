Irrigación y el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza firmaron un importante acuerdo

El Departamento General de Irrigación y el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza (CCPIM) firmaron un convenio de Cooperación y Asistencia Técnica que facilitará el acceso a la información, transparentando procesos y agilizando procedimientos.

El Superintendente de Irrigación, Ing. Agrim. Sergio Marinelli, recibió este martes al Presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Silvio Gigli y al Secretario del CCPIM, Carlos Farina, para rubricar el convenio que tiene por objeto establecer un marco de colaboración y asistencia técnica entre ambos organismos, a fin de desarrollar mecanismos de intercambio de información registral que contribuyan a fortalecer la transparencia en las operaciones inmobiliarias y optimizar los procesos administrativos vinculados al uso del suelo y la gestión de recursos hídricos en la provincia de Mendoza.

“Este Convenio Marco de Cooperación con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia constituye un paso concreto dentro del proceso de modernización de los sistemas registrales y administrativos que impulsamos en mi gestión”, aseguró el Superintendente.

“Para todos los Corredores Públicos Inmobiliarios de la Provincia, la firma de este convenio con Irrigación es importantísima en materia profesional, en el desarrollo día a día de nuestro trabajo, para darle transparencia y seguridad hídrica a todos los ciudadanos de Mendoza”, aseguró el Presidente del CCPIM, Silvio Gigli.

1. Intercambio de datos y registros sobre propiedades, afectaciones hídricas y normativas aplicables, con el fin de mejorar la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias y garantizar acceso a información actualizada y confiable.

2. Facilitar el acceso a plataformas digitales o mecanismos de consulta accesibles para profesionales del sector inmobiliario, a fin de permitir la verificación de la condición hídrica y normativa de inmuebles.

3. Capacitación y formación profesional, impulsando talleres, seminarios y jornadas dirigidas a corredores inmobiliarios y actores del sector, sobre legislación hídrica, criterios de uso del suelo y mejores prácticas de transparencia.

4. Generación de informes técnicos que permitan mejorar la toma de decisiones en el ámbito inmobiliario, incorporando análisis sobre el impacto de la planificación hídrica en la valuación y comercialización de inmuebles.

5. Sensibilización y difusión de las normativas hídricas aplicables al sector inmobiliario, promoviendo una mayor comprensión de la interacción entre gestión de recursos hídricos y desarrollo urbano.

En este marco, el DGI se compromete a facilitar a los corredores debidamente matriculados el acceso a sus plataformas digitales, permitiendo la verificación inmediata de la información disponible sobre los inmuebles.

Esta integración resulta esencial para asegurar la consistencia y la trazabilidad de los registros, consolidando un sistema más transparente, eficiente y seguro.

Finalmente, como herramienta de formación y capacitación profesional, Irrigación impulsará talleres y jornadas sobre legislación y mejores prácticas administrativas, contribuyendo así a una mayor comprensión de la interacción entre la gestión de los recursos hídricos y el desarrollo urbano.