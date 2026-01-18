Avanza la obra de Irrigación que garantizará la entrega de agua a las plantas potabilizadoras, todo el año

Se trata del "Bypass Dique Cipolletti", de $1.200 millones, que además posibilitará la entrega sin interrupción del caudal mínimo para riego en época invernal.

El Departamento General de Irrigación está llevando adelante en el dique Cipolletti una obra que mejorará la operatividad de la red de distribución de agua para la cuenca del río Mendoza, y que además garantizará el abastecimiento de agua cruda a las plantas potabilizadoras durante el período de corta que el organismo realiza todos los años, para poner a punto la red hídrica. Se trata de la obra "Bypass Dique Cipolletti", en Luján de Cuyo. Su ejecución tiene un avance del 80% y se prevé que finalizará en febrero próximo. La inversión es de $1.200 millones.

El objetivo es dotar a las plantas potabilizadoras con el caudal necesario en época de corta de agua, período que normalmente se extiende entre mayo y agosto, para realizar mantenimientos a la red hídrica, continuando sin interrupción, además, con la entrega del caudal mínimo para riego en época invernal en la cuenca del río Mendoza.

Para esto, en paralelo al canal Matriz, que lleva el agua hasta la cámara desarenadora, se está realizando la traza de un nuevo canal que materializará el bypass.

Hasta el momento no es posible realizar el vaciado del Dique Cipolletti sin interrumpir la entrega de agua. Por este motivo, la realización de este bypass es de gran importancia.

Está finalizada la parte de la obra que va tapada. En este momento se está trabajando en el río para conformar el azud. Además, se están instalando compuertas tanto de ingreso como de los descargadores, y se está trabajando sobre el último tramo de la obra, que es el descargador del bypass luego de los desarenadores.

Sobre la obra El bypass comienza con una obra de toma sobre uno de los brazos del río Mendoza, existente y en desuso desde que los caudales son controlados por el embalse Potrerillos. Allí se realiza un azud para embalsar el agua que se necesita tomar. Desde la obra de toma comienza un primer tramo de canalización de hormigón armado de sección rectangular tapado y longitud de 444,83 m. El segundo y tercer tramo son revestidos, a cielo abierto, de 488,16 m y 183,73 m de longitud, respectivamente. En total se ejecutan 1.117 metros de nueva traza de canal.