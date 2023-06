Con Los Andes Pass elegí el mejor regalo para papá: dos días de súper descuentos en Palmares

Los próximos 9 y 10 de junio la tarjeta de beneficios de Los Andes festeja con todo el Día del Padre y vuelve a sorprenderte con una propuesta única: el especial “Los Andes Pass en Palmares”.

Serán dos jornadas durante las cuales disfrutarás de increíbles descuentos del 25% en efectivo y 20% con crédito y débito, para comprar lo que tanto te gusta, y aprovechar para realizar tus compras para el Día del Padre.

Indumentaria, marroquinería, lencería, accesorios y muchos más. Las prendas de moda, el mejor calzado y todo lo que necesitás para agasajar a papá con lo más lindo de Palmares.

Aprovechá los ahorros en los comercios adheridos:

Grimoldi, Bras and Panties, Cheeky, American Store, Dionne, Penguin, Tascani, Pato Pampa, Eyelit, Rouge, Swatch, 47 Street, Desiderata, Wanama, Simmons, Wanana boys and girls, Eva, Como quieres, MDV, Cheeky, In Crescendo y Lidherma.

El vino, de regalo

Además de estos increíbles descuentos, con tu ticket de compra de $30.000 o más en los locales adheridos te llevás de regalo un vino de Bodega Lamadrid.

Socio por un día

Atención: si aún no tenés tu tarjeta Los Andes Pass, podés descargarla en www.losandes.com.ar/especialpalmares, convertirte en socio por el día y aprovechar los beneficios, totalmente gratis.

¡Los Andes Pass te espera en Palmares para vivir la mejor experiencia!.