Reconocimiento al Hospital del Carmen

Soy una persona mayor que en 2020 pasó por la tortura del Covid 19. Los médicos domiciliarios de OSEP me atendieron de mil maravillas. Para ellos mi gratitud eterna por la atención especial que me brindaron.

Y este año, en setiembre, sufrí un infarto y también me asistieron con toda premura los médicos de la Obra Social, que me trasladaron a la guardia del Hospital del Carmen, donde me derivaron a Unidad Coronaria.

No tengo palabras para reconocer la atención de excelencia que recibí de todos los doctores, técnicos, enfermeras, enfermeros, camilleros.

Aparte del personal de higiene que se desvive por limpiar y desinfectar cada rincón del servicio.

Por todo ello, debo agradecer a Dios, a mi familia, amistades, a todos quienes rogaron por mi salud, pero especialmente a los doctores que con profesionalismo y ternura me salvaron la vida.

A todos, desde el fondo de mi alma ¡muchas gracias!

Carmen Páez

DNI 3.632.195