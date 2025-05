El insecto que puede vivir sin cabeza durante una semana: así sobrevive

image.png La cucaracha es de los insectos que puede vivir sin cabeza

Sí, leíste bien. Aunque no tiene cerebro ni boca, este bicho sigue en pie durante varios días. Su secreto no es magia, sino biología pura. Su sistema nervioso es tan simple que no depende del cerebro para funciones básicas. En lugar de eso, muchas de sus respuestas automáticas están controladas por ganglios distribuidos en su cuerpo.