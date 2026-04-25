El equipo de natación de Mendoza de Regatas suma experiencia y títulos

El tradicional torneo Confraternidad se disputó en Regatas, el elenco de Natación de "CMR" tuvo una excelente performance

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En el natatorio del Club Mendoza de Regatas se disputó el tradicional torneo Confraternidad, donde el club organizador CMR invitó al Stadio Italiano de Chile y a avarias instituciones del medio. En la ocasión las integrantes de la rama de natación del club mendocino Alma Olguín y Martina Delpodio hicieron una gran performance.

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Se destacaron Alma Olguín con récords provinciales de categoría: 100.mariposa, 100 espalda y 200 individual

Martina Delpodio: 200 y 100 libres récords provinciales, cabe destacar en el caso de Martina en 100 libres muy cerca del récords nacional y en 200libres la segunda marca histórica de Mendoza solo superada por Florencia Zsigueti en el 2001( 1.58.40) con 20 años, Martina hizo 2.04.60 con 14 años recién cumplidos.

Mateo Pérez Giménez de Petroleros, Juliana Henríquez de Andes Talleres y Enzo Portocarrero del Stadio Italiano, también tuvieron una actuación descollante, como también sacaron aplausos por su desempeño, los integrantes de CMR: Lucía Diésel, Antonela Pinelli, Augusto Guiñazú y Valentino Cheruze