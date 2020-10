San Luis no da el brazo a torcer y siguen las protestas sobre la ruta 7

Los productores y el Gobierno de San Luis siguen sin poder llegar a un acuerdo sobre el protocolo de ingreso y egreso de la provincia vecina. Por eso, ayer se realizó la segunda jornada de protesta por parte de los trabajadores, que incluye cortes simultáneos en las rutas 7, 8, 30, 188, 20 y 55.

Puntualmente, los productores están buscando cuatro cosas. En primer lugar reclaman la libre circulación por todas las rutas Nacionales y Provinciales de todas las jurisdicciones, para todo trabajador de actividades esenciales, sin importar el origen. Esto, por supuesto, presentando declaración jurada en puestos limítrofes.

En segundo lugar, piden que aquellos trabajadores esenciales que necesiten ingresar a poblaciones o centros urbanos, puedan hacerlo presentando un PCR con una validez de 5 días corridos a partir de fecha de resultado del mismo.

El tercer eje del reclamo hace referencia a la habilitación de rutas y caminos rurales para transito de maquinaria agrícola y el cuarto, refiere al tránsito entre jurisdicciones limítrofes. En otras palabras, buscan, la libre circulación entre habitantes con declaración jurada.

Por ahora, el Gobierno de San Luis se muestra inflexible ante todos los pedidos de los productores. Según publicó El Diario de la República, la jefa de Gabinete de Ministros de la provincia vecina, Natalia Zabala Chacur, declaró: “Si permitimos el ingreso de personas sin PCR negativo, fomentamos el contagio dentro de la provincia, colapsa el sistema de salud y provoca muertes. Esto no lo vamos a permitir nunca. No pondremos en riesgo a la población por unos poquitos intereses personales de algunos productores. Hay que tener en cuenta que lo esencial es la actividad agropecuaria y esta nunca se frenó en la provincia”.

Problemas que se avecinan

Las distancias de posturas son grandes y nunca de las partes parece tener intenciones de ceder. Si todo sigue como hasta ahora, los cortes de rutas podrían extenderse por más días. De esta manera, pueden empezar a aparecer problemas relacionados con el abastecimiento y los costos de transporte.

Así lo entienden al menos los referentes de la comercialización de frutas y verduras de la provincia. Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina, aseguró que ya se empezaron a ver algunos faltantes de las cargas que vienen desde Córdoba, como la papa. y de las proveniente de Entre Ríos y Corrientes, como es el caso de los cítricos.

“Están los camiones trabados y ya está empezando a faltar mercadería. Esto va a generar faltante y, en consecuencia, los mercados van a tocar algunos precios hacia arriba. Es la oferta-demanda la que manda si falta mercadería, los precios tienden a subir”, comentó.

“El problema es menor con la mercadería que viene del norte, de Salta y Tucumán, pero en general el transporte está afectado”, agregó.

Para Gerardo Martí, presidente del Mercado Cooperativo del Acceso Este, la situación no es tan preocupante por el momento, aunque no descarta que pueda agravarse en el futuro. “Antes del corte no había faltantes y por ahora, no se ha notado desabastecimiento”, apuntó.

“Lo que sí ha ocurrido, es que los mismos clientes de San Luis han tenido problemas a la hora de venir a comprar a Mendoza. Tienen que pagar un flete más caro y se han limitado a comprar llamando por teléfono. Es decir que se han perjudicado a ellos mismos”, continuó Martí.

“También es cierto que hay producción que ha subido de precio por el costo extra en el transporte que generan los protocolos de San Luis. Si las protestas se mantienen, además, pueden empezar a haber algunos faltantes. A mi, por ejemplo, me a quedado un camión en Laboulaye. Algún inconveniente vamos a tener”, continuó.

Más allá de esto, el presidente del Mercado Cooperativo del Acceso Este se mostró de acuerdo con la protesta que llevan a cabo los productores. “El virus tarde o temprano va a llegar a todos lados. Hay que aprender a convivir con él”, subrayó.

También compartió su opinión Daniel Gallart, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam). El empresario contó que la situación de San Luis es corte total (no circula nadie), pero consideró que 24 horas de corte son demasiado poco tiempo como para que haya faltante de productos. “Si se llegan a cumplir tres o cuatro días de protesta, entonces sí seguramente se verán algunos faltantes”, explicó.

"Desde Aprocam acompañamos el reclamo, porque estamos de acuerdo con los que se pide en la protesta. Lo que sí pedimos es la apertura de la Ruta Nacional 146, que une el sur de Mendoza con San Luis y la de la Ruta Nacional 8, en el tramo que va de Villa Mercedes a Río Cuarto.