Joaquín Barbera: “Mendoza necesita una agenda real de trabajo que genere valor para el turista”

Tiene solo 31 años y lidera uno de los grupos empresarios mendocinos con un tradicional sello gastronómico. Sin embargo, Joaquín Barbera, gerente General del Grupo Broda, ha logrado desarrollar nuevas unidades de negocios tan exitosas como la que fundaron sus abuelos, Así se consagró ganador del Empresario del Año, organizado por Los Andes.

En un diálogo extendido con este medio, habló su visión y aspiraciones en el mundo empresarial, sus incursiones en política y los objetivos de largo plazo. También reveló detalles sobre los negocios que están iniciando y algunas ideas que busca realizar en el futuro cercano.

- ¿Cuáles son tus perspectivas de cara a 2022?

- Son muy buenas, porque tenemos un buen plan con el grupo, un buen equipo y mucha persistencia. Con esas tres cosas podemos crear valor para Mendoza y con ello, generamos valor para la compañía.

- ¿Proyectan nuevas inversiones para el año que viene?

- Tenemos un equipo muy ambicioso en cuanto a generar propuestas que agreguen valor y hagan una ciudad más atractiva. En eso, buscamos invertir y generar puestos de trabajo de calidad.

Creo que vamos a poder generar unos 300 empleos o un poco más el año que viene. Depende de las circunstancias, pero sabemos cómo hacerlo.

- Tras la salida del ASPO, ¿cómo se ha recuperado el negocio gastronómico?

- A partir de todas las crisis uno crece y aprende mucho. En nuestro caso se fortalecieron los equipos y nos encontramos con nuevas formas de satisfacer a los clientes. El negocio del delivery, por ejemplo, para muchos restaurantes creció mucho y se va a mantener. Todavía creo que falta para hablar de post pandemia, pero vamos a ver los resultados a partir del invierno que viene.

- ¿Creés que los cambios en las necesidades del consumidor llegaron para quedarse?

- El consumidor vive cambiando y las circunstancias del mundo cambian. A eso nos adaptamos; algunos mejor y otros peor. El mundo en sí cambió, pero creo que aún seguimos en un proceso de cambio profundo.

Estoy contento con cómo el equipo ha sabido manejar la pandemia y ha sabido poner el valor en los locales.

- Las app de deliverys ¿son realmente atractivas para el negocio gastronómico?

- Tenemos que poner el foco en lo que sabemos hacer. Por eso trabajamos con aplicaciones de delivery y nos dedicamos más a nuestro negocio gastronómico. El costo para los restaurantes es bastante elevado, pero el mismo mercado va a empezar a regularlo y seguramente el costo va a bajar.

La participación de las ventas por delivery en las ventas totales va variando. No se cómo va a reaccionar el mercado una vez que estemos a pleno, pero cerca de un 10% hoy es facturación por delivery. Es más que en la prepandemia. El negocio digital ha crecido porque la gente se acostumbró mucho a usar apps.

Hay que hacer foco en tener un buen plan, un buen equipo y tener persistencia.

- ¿Qué incidencia tiene el turismo en el sector?

- Depende del local. En nuestro caso tenemos Bosco, La Marchigiana y Nipoti. Algunos tienen más público turista y otros, menos. En Palmares recibimos a muchos menos turistas que en el centro o que en Bosco.

De cualquier forma es una incidencia importante y creo que podemos trabajar mejor al turismo. Mendoza se tiene que poner una agenda real de trabajo en generar valor para el turista.

- ¿A qué hacés referencia con una agenda de valor para el turista?

- Tenemos que medir no sólo el resultado de la ocupación que se tiene en la provincia, sino también qué hicimos previamente para que la experiencia del turista fuera buena. Se debe seguir toda la experiencia desde que el turista hace la reserva online desde su casa. A partir de ahí tenemos que ver todos los puntos en los que le hacemos pasar una buena experiencia, como en los aeropuertos, cuando llega al destino y se toma el transporte; en el hotel, y en el centro de la Ciudad, por ejemplo. Al Centro le falta mucho para tener la calidad que se merecen los mendocinos y los turistas. Hay que ponerlo en agenda y trabajarlo.

Otro dato no menor es que si hoy se viene a Mendoza por Buenos Aires, hay que parar en Ezeiza, de ahí hacer un trayecto terrestre a Aeroparque y haciendo un nuevo check-in. Ésas son cuestiones que no son menores a la hora de recibir turistas. Si no nos enfocamos en una buena experiencia, el futuro del turismo va a estar en problemas.

Tenemos que aprovechar nuestros grandes atractivos naturales y la infraestructura importante con la que contamos.

El sector privado siempre va a estar pujante para mejorar, porque tiene un incentivo para buscar que haya más turismo. Lo que tiene que hacer la provincia es apoyar en ese sentido. Se pueden otorgar por ejemplo líneas de crédito blandas que permitan a los hoteles mejorar su infraestructura o que permitan a los comercios del centro mejorar la fachada y la cartelería.

Ahí es donde el Gobierno debe poner atención. Además debe brindar reglas de juego claras. Si de un día para otro suspenden el vuelo Ezeiza-Mendoza, el turista se desincentiva.

- ¿Cómo están desarrollando el negocio vinculado al cannabis?

- En fitofármacos trabajamos con Terraflos, el grupo liderado por Facundo Garretón. En toda la integración de valor del cannabis medicinal, desde el cultivo hasta el paciente. Hay una compañía en Uruguay que se llama YVY, que hace todo lo que es cultivo y semillas. Después hay una compañía en Colombia que se encarga de la extracción y el grupo tiene otra empresa que se ocupa del e-commerce, uniendo a pacientes con médicos y capacitando a los profesionales.

Ese negocio está operando en América Latina con vistas a Argentina, siempre y cuando haya reglas de juego claras. Hoy tenemos una ley provincial que está reglamentada, pero aún no tenemos legislación nacional. Eso dificulta la posibilidad de hacer una inversión importante.

La política se debe preocupar porque la gente esté bien y no por las discusiones entre partidos. Deben enfocarse en generar condiciones para que los empresarios inviertan y los emprendedores puedan desarrollarse.

- ¿Cómo es la unidad de negocios relacionada con la miel orgánica que están desarrollando?

- Hicimos un convenio con Aboca, una empresa italiana que opera en más de 17 países y elabora productos médicos 100% naturales para el sistema digestivo y el sistema respiratorio. En Argentina vamos a intentar generar una cadena de suministros que sirva para Aboca Italia, donde se producen los medicamentos.

Hay varias oportunidades para Mendoza, como pueden ser la miel orgánica (Aboca consume 1.500 toneladas anuales) u otro tipo de insumos, como el jugo concentrado de uva o manzana. La empresa está dispuesta a invertir para generar esa red de suministro. Luego, si Anmat agiliza las aprobaciones de los medicamentos, se podría pensar en instalar un laboratorio de estos productos en Argentina y por qué no en Mendoza. Eso depende de las regulaciones y las aprobaciones. Son medicamentos aprobados en Estados Unidos y Europa, por lo que no deberíamos tener problemas.

- Las restricciones económicas de Argentina ¿han perjudicado al acuerdo con Aboca?

- La empresa italiana tiene la mirada puesta en el largo plazo. Hoy se puede recibir una inversión vendiendo el aporte a través del mercado de capitales. Además, es muy difícil poder mandar ganancias al exterior. Cuando no hay salida, es difícil que haya entrada de dinero.

Pero hoy Aboca piensa en la generación de valor. Veo muy viable la expansión de la empresa, tanto como cadena de suministro como el desarrollo de un laboratorio para vender los productos acá.

- ¿Cómo es el trabajo con Criteria y cómo funciona la operatoria?

- Siempre nos hemos dedicado a generar bienestar social y ambiental para los mendocinos. Hoy estamos en diferentes unidades de negocio: gastronomía, servicios de alimentación institucional, fitofármacos y en particular ahora muy fuerte en el mercado de capitales, a través de la asociación que hemos hecho con Criteria, una Agente de Liquidación y Compensación (ALyC).

Buscamos dar herramientas a las pymes para que puedan ser más eficientes a la hora de operar y, por ende, puedan generar mayor valor para sus clientes. Por otro lado, ayudamos a emprendedores y empresarios a recibir financiamiento y a invertir bien los excedentes temporarios que tienen en sus compañías.

Cuando nos contacta cualquier compañía, la estudiamos y vemos qué herramientas le podemos brindar para que sea más eficiente en su funcionamiento. Es uno de los negocios que más me gusta, porque hemos visto a muchas compañías crecer a raíz del servicio que les brindamos.

- Fuiste candidato a senador, ¿volverías a incursionar en política?

- Yo siempre hago política para la generación de empleo y para la generación de industria. Siendo mendocino, siempre voy a estar en contacto con la política para tratar de generar Mendoza.

Tuvimos unas elecciones muy lindas y mucha gente nos apoyó. Vamos a seguir en esa misma línea, en involucrarnos, dejar la queda del café de lado y ponernos en los lugares que hay que estar. A veces son lugares incómodos, pero hay que pasar a la acción. No me interesa ocupar un cargo, me interesa que las cosas pasen.

- ¿Qué buscabas cambiar con tu incursión en el ámbito público?

- Una de las cosas importantes es la transparencia en el sistema. Uno de los flagelos que tiene la Argentina es la corrupción. Si logramos tener un sistema que sea más transparente y mejor, vamos a poder eliminar la corrupción, que se lleva un montón de recursos para hospitales y colegios.

También impulsamos mucho la boleta única. Por suerte el gobernador está impulsando tener una boleta única como la que tiene Córdoba. Es un buen primer paso y creo que se debe apuntar a un esquema como el que tiene Santa Fe.

El tercer punto es lo que tiene que ver con el turismo. Tenemos el know how y podemos proponer planes concretos para que Mendoza pueda tener un turismo sostenible. A su vez, creo que se deben introducir políticas económicas para que la provincia logre tener una matriz productiva más variada.

Se debe además fortalecer las economías regionales para que la gente deje de migrar del campo a la ciudad. En Europa se hizo con un apoyo estratégico para esas economías vitales. En resumen, rescato la transparencia, el turismo y las economías regionales.

Perfil

Joaquín Barbera tiene 31 años. Es Licenciado en Administración de Empresas recibido en la Universidad Nacional de Cuyo. Posteriormente hizo programas ejecutivos en estrategias y finanzas en el IAE y en Harvard.

En el plano laboral, comenzó trabajando en el Mercado de Capitales en Buenos Aires. Luego sumó experiencia en España e Inglaterra. “Después de esa experiencia de estudio y de trabajo, volví hace cinco años a Mendoza para apoyar a la familia con una enfermedad que afectó a mi papá. Hace cuatro años estoy liderando el grupo, que ha tenido un gran crecimiento. Cuando empecé teníamos 60 personas y hoy ya tenemos 300″.

Joaquín Barbera es también un aficionado al deporte. Desde chico jugó al rugby en Marista. “Me gusta mucho también la lectura. Soy un bicho raro que lee sobre la teoría de la relatividad o agujeros negros”, se definió. Por otro lado, es amante del arte y la cultura. “Soy mal artista, pero apoyo la actividad desde los negocios”, cerró.

Unidades de negocio

Grupo Broda cuenta con diferentes unidades de negocios. Una de ellas es la de la gastronomía, donde cuenta con Bosco, La Marchigiana y Nipoti. La segunda unidad de negocios es el servicio de alimentación para empresas, cuyo nombre de Supra.

En tercer lugar se puede mencionar a Frat, un nuevo emprendimiento que se va a basar en negocios de cercanía de la nueva economía.

Fuera de eso, Broda ha incursionado en el desarrollo de Real State, con un proyecto en ruta 82, y en el mercado de capitales, en su asociación con Criteria. Por último se pueden mencionar los negocios con la cannabis medicinal (junto a Terraflos) y la unidad de fitofármacos, con Aboca.