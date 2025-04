Fin del cepo: suben precios en alimentos a pesar del dólar estable

En última instancia, el factor miedo y especulación debido a la historia argentina, también puede sumar algunos pesos al aumento estipulado. Aunque se descuenta que habrá un impacto en la inflación de abril y probablemente la de mayo, se espera que no supere el 5% y que luego –como anticipó el Gobierno- se concrete una baja paulatina. En este marco, el gerente del mayorista Oscar David, Rubén David , había comentado el lunes que todavía no llegaban nuevas listas. Esta situación cambió y el miércoles 16 declaró que muchas compañías habían actualizado sus valores.

“Algunas lo han hecho en función del tope máximo de $1.400, lo que creo que es irresponsable”, opinó David. Agregó que por la Semana Santa ya no hay posibilidades de hablar con nadie en Buenos Aires –donde están las casas matrices de las empresas- hasta el lunes. “Con lo que tengo en stock lo trato de mantener al mismo precio hasta ver qué pasa con las listas la semana que viene”, explicó David. El empresario agregó que esperan que las empresas revean las subas ya que muchas lo han hecho para cubrirse o en función de un dólar que no llegará al máximo. “Estamos con esa incertidumbre de no saber si lo que vendemos está en precio o no y no lo quiero ofrecer caro, pero también quiero poder reponer lo que sale”, comentó David.

En esta línea agregó que al menos estos días buscarán manejarse con las compañías que no aumentaron o con el stock que posee que, por otra parte, es limitado. En líneas generales los incrementos han sido del 10%, pero para David los aumentos no serán superiores al 5%. “Por ahí lo subo el diez y la semana que viene me ofrecen un bono al ver que el dólar no se movió tanto”, expresó David y por este motivo ha buscado no ajustar –o hacerlo lo mínimo-. “Estoy siendo lo más responsable posible en cuanto a los precios y peleándola a muerte con las empresas proveedoras que han tomado la devaluación en la banda más ancha en lugar de ser más prudentes o aumentar de manera escalonada”, remarcó el empresario.

Subas moderadas e incertidumbre

Hacia el futuro, Rubén David expresó que si el plan propuesto por el Gobierno resulta, la inflación se va a desplomar. “Reclamamos desde hace tiempo que no se gaste más de lo que entra y que se abra el cepo y ahora todos tenemos que hacer un esfuerzo para que salga bien”, destacó Rubén David. Desde su punto de vista, este y el próximo mes la inflación podría subir al 4 o 5 por ciento, pero después debería comenzar a bajar. “Hay que ver qué sucede en el día a día”, observó el empresario.

Con un tono similar, la Asociación de Panaderos de Mendoza todavía no define incrementos en sus productos pese a que su insumo principal vino con 15% de recargo. No solo la harina subió (producto que ya había crecido muy por encima de la inflación en marzo) sino también otros productos como la manteca o margarina. Sin embargo, con un consumo muy bajo han decidido aguardar antes de concretar incrementos oficiales en sus productos principales y explicaron que la próxima semana podría haber definiciones en este sentido.

En tanto, en los mercados de frutas y verduras se ha dado una situación especial ya que al contrario de lo que se esperaba, no se han registrado aumentos. Ni siquiera de los que vienen de afuera como la banana, el kiwi y la palta. De hecho este producto ha bajado de precio y hay expectativas sobre lo que sucederá la semana pasada. Nahuel Carrasco, de la Unión Frutihortícola de Mendoza relató que hasta el momento los precios no se han movido y atribuyó la situación a que la demanda está a la baja. “Hasta el momento no se han visto incrementos y habrá que ver cómo impacta el precio de muchos fertilizantes en la producción”, comentó Carrasco quien expresó que es preciso aguardar unos días para evaluar las consecuencias de la devaluación en los precios de frutas y hortalizas.