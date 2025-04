Nicolás Ferreyra: "Vine muy enfocado. Sabía lo que es Gimnasia de Mendoza"

El presente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza es óptimo; juega muy bien, gana, está puntero e invicto. Si bien solo han transcurrido nueve fecha del torneo de Primera Nacional , esta versión 2025 del Lobo hace soñar a más de uno en calle Lencinas. El domingo, los dirigidos por Ezequiel Medrán superaron a Chaco For Ever, 2 a 0. Tarde, donde uno de los grandes protagonistas fue el goleador, Nicolás Brian Ferreyra.

Gimnasia y Esgrima vs Chaco For Ever.jfif

-Estoy muy cómodo, muy feliz... Me tratan muy bien desde el primer momento y trabajo con mucha tranquilidad; siento el cariño de todos. Eso también juega en mi cabeza y me da mucha confianza a la hora de competir.

- A veces los goles de los delanteros se hacen esperar; no ha sido tu caso...

- Se me dio rápido y es para lo que me preparo. Vine muy enfocado. Sabía lo que es Gimnasia, lo que demanda y trabajo todos los días con esa mentalidad y seriedad. Tengo muy claro que se necesita trabajar para eso y tengo todas las herramientas para hacerlo tranquilo.

Rodriguez Puch y Brian Nicolás Ferreyra.jfif

- ¿Cómo surgió venir al Lobo?

- Tenía varias propuestas, pero Gimnasia es un club que los últimos años jugó el Reducido y siempre se prepara para pelear. El proyecto está a la vista. Es un club que se prepara día a día para seguir creciendo y dar un gran salto. Por todo eso, no me costó mucho decidirme.

- Invictos, punteros y con un gran presente: ¿Cómo se vive puertas adentro?

- Con tranquilidad y con los pies sobre la tierra. Sabemos que es un torneo muy largo. Somos un grupo y un equipo que trabaja muchísimo; esa es nuestra mayor virtud. En estos momentos nosotros trabajamos para defender algo que todos quieren; estar allá arriba.

- El hincha mensana se ilusiona a cada partido: te retiraste ovacionado...

- La gente de Gimnasia nos hace sentir el cariño en todo momento. Cuando salí me aplaudieron mucho y eso me dio mucha felicidad, mucha tranquilidad y ganas de seguir trabajando. Un premio al esfuerzo. Me brindo al máximo y no hay nada más lindo que te lo reconozcan. Todos tenemos la misma ilusión, conseguir eso que estuvieron a un paso de lograr el año pasado. Estamos encaminados a eso, pero sabemos que esto es largo y hay que seguir luchando.