Michael Jordan, el referente que marcó a Marcelo Gallardo: "Me ha deslumbrado a todo nivel"

“ Me ha deslumbrado a todo nivel, su liderazgo, su comportamiento ganador, su mentalidad para hacerse cargo de situaciones límite, me ha parecido un deportista fuera de serie. Aparte de su talento y su gran capacidad mental”, profundizó el técnico de River sobre el hexacampeón de la NBA con los Bulls.

Marcelo Gallardo, DT de River, recordó a los Bulls de los 90' y elogió a Michael Jordan.



Luego, sobre su relación con los deportes, agregó: "Soy observador de los deportes, me gusta el deporte, cuando he estado viviendo ahí he ido a ver básquet, fútbol americano, béisbol, me he empapado de su cultura deportiva, si me das a elegir voy a optar toda la vida por el fútbol".