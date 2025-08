Marcelo Gallardo planifica los once para enfrentar a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina

Mientras el Torneo Clausura afronta su parate este fin de semana, River Plate tendrá que salir a competir en Santiago del Estero por la Copa Argentina , un certamen que reviste cada vez más importancia para los elencos de nuestro fútbol. Con la mente puesta en llegar a octavos, Marcelo Gallardo define a los once.

El Muñeco aprovechará que el encuentro no cae en medio de la semana, o en un momento complicado desde el calendario, y pondrá lo mejor que tiene a disposición para superar a San Martín de Tucumán , cuadro que milita en la segunda categoría.

En la zaga, Lucas Martínez Quarta sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha y no estará, mientras que el delantero Maximiliano Salas continúa su recuperación tras un esguince de rodilla izquierda y también quedó descartado .

Además, contrario a los rumores que indicaban que podía retornar este fin de semana, el atacante Sebastián Driussi no formará parte del duelo. Si bien su rehabilitación es óptima, todavía no recibió el alta médica y Gallardo no lo arriesgará tan rápido, llevándolo de a poco para tenerlo al 100% en la Copa Libertadores.