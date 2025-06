Lionel Scaloni no calló nada y reveló por qué sacó a Messi ante Colombia: "era una buena oportunidad..."

La Selección Argentina jugó un deslucido partido en el empate 1-1 Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y tras la finalización del mismo, fue su DT Lionel Scaloni quien no se calló nada y respondió preguntas de la empresa, entre ellas qué fue lo que motivó la salida de Messi en el segundo tiempo.

Lo cierto es que el conjunto de Néstor Lorenzo planteó uno de los partidos más difíciles que tuvo la Albiceleste, algo que Scaloni reconoció, destacando también el esfuerzo del rival y explicó: “Siempre jugamos con tres volantes de juego, no es que hoy hemos cambiado. Todo fue mérito del rival, lo dije en la previa. Ellos se jugaban un montón, era muy importante el partido para ellos y vinieron a hacer su juego. En el fútbol no todo es jugar bien y hay que rescatar lo que hizo el equipo, cambiando la dinámica en el segundo tiempo auncon la expulsión de Enzo. Está bueno saber que no se ha perdido ese carácter y nos vamos conformes".