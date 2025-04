Liga Profesional: Santino Andino, "Siento que merecimos ganar"

Pero el Chulo iba jugar con botines rojos pero no consiguió, pero además recibió un stikers antes del partido en la que tenía la imagen del Morro García, el gol también el tanto se lo dedicó a Nacho Perruzzi, compañero en la Selección Argentina. "En la previa me dieron un stikers y me dijeron: te va a dar suerte. Me lo puse y después hice el gol. A Nacho le dediqué también el gol", indicó el jugador.

Godoy Cruz jugó un gran primer tiempo y fue quien generó las mejores situaciones y no supo aprovecharlas, en un partido al que por momento le faltaron emociones, en cuanto al resultado final Andino indicó: "Nosotros tuvimos todo para ganarlo en el primer tiempo, con situacionesde Daniel (Barrea) y Luca (Martinez Dupuy). En el segundo tiempo empezaron a tirar centros y a complicarnos. Siento que merecimos ganar nosotros", destacó Andino,.

Fue un empate con gusto a poco, pero que le permite al Tomba comenzar a remontar de a poco. El martes, en el segundo partido por la Copa Sudamericana recibirá a Sportivo Luqueño, desde las 21.30.