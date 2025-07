Liga Profesional: Godoy Cruz presentó a sus refuerzos y afina detalles para recibir a Sarmiento"

Entre los presentados, el nombre que más resonó fue el de Walter Montoya. El ex Rosario Central y Racing, con reciente paso por Uruguay, mostró entusiasmo y compromiso en su llegada: “Cuando se contactaron conmigo a través de Pol Fernández no lo dudé. Vengo de hacer un buen torneo y espero estar a la altura. El grupo me recibió muy bien y me estoy poniendo a tono con la pretemporada”.