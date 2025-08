Liga Mendocina de Fútbol: imputaron a cuatro personas por el escándalo de los certificados truchos

Durante los años 2022 a 2025, los jugadores debieron realizarse dos estudios anuales (abonados por ellos mismos), cuyos valores fueron creciendo de $8.000 a $37.000. El dinero era cobrado por la Liga y luego transferido a la empresa del sindicato.

Pero los exámenes no contaban con garantías mínimas. Según la fiscalía, Patricia Godoy y Rocío Reyes Godoy no estaban habilitadas para realizar electrocardiogramas, ya que no tenían formación técnica ni autorización profesional. Además, los equipos utilizados no estaban homologados, y los resultados eran incorporados a fichas médicas firmadas con sellos apócrifos, generalmente a nombre de la doctora Torre.

En los casos en que se detectaban supuestas anomalías, el mismo grupo emitía órdenes para estudios complementarios, también con firmas falsificadas, para simular un seguimiento médico que nunca ocurrió.

Las medidas judiciales

Todos los imputados deberán comparecer el próximo lunes para ser notificados formalmente. En tanto, el fiscal Sánchez dispuso medidas restrictivas: prohibición de salida del país, comparecencias mensuales ante el Ministerio Público y el anticipo de una inhibición general de bienes.

Además, se fijaron cauciones millonarias:

$50 millones para Fabio Alenda,

$20 millones para Natalia Busceme,

y $10 millones para cada una de las empleadas municipales.

Los delitos imputados son estafa reiterada, falsificación y uso de documento privado falso, todos en concurso real y en calidad de coautores.

La causa continúa en etapa de instrucción y no se descarta que en los próximos días se amplíen las imputaciones a nuevos involucrados.