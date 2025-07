La figura del Real Madrid que sueña con tener un equipo propio de Fórmula 1

El arquero no pasó desapercibido en Spa este fin de semana, ya que además entregó los trofeos de la carrera sprint a Max Verstappen , Lando Norris y Oscar Piastri , luego de ondear la bandera a cuadros.

Lo cierto es que la presencia de Courtois en la máxima categoría del automovilismo no es causal, ya que es un fanático de las carreras y en sus ratos libres es común observarlo en simuladores. Además, posee un equipo propio de F4: "hace unos años, me propusieron patrocinar un equipo de Fórmula 4 en España. Luego monté mi propio equipo, y desde entonces mi pasión no ha hecho más que crecer. Intento estar presente en un gran premio siempre que puedo... Siempre es divertido", añadió.