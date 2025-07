Franco Mastantuono, figura sin debutar: tapa de diario y el número de camiseta que lo espera en el Real Madrid

Franco Mastantuono espera la mayoría de edad para incorporarse al Real Madrid . Lo cierto es que la prensa española lo tiene en la mira y, en los últimos días, el diario AS lo llevó a su portada y destacó las enormes expectativas que genera la llegada del joven argentino a un club de esta magnitud.

Flavio Briatore no calló nada y habló de la actuación de Franco Colapinto en Bélgica: "Difícil para el equipo"

En ese sentido, el exRiver saldría beneficiado por la operación en el hombro de Jude Bellingham , que lo dejará afuera por un tiempo, y la posible salida de Rodrygo , quien perdió terreno en el equipo y no sería tenido en cuenta.

Sobre esto, en España no creen que eso sea un problema, ya que AS asegura: “Será un caso excepcional. Hay mucha, mucha ilusión. Y si no acaba cumpliendo las expectativas, dolerá como una cornada”.