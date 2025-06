Cristiano Ronaldo reveló qué club de Argentina quería contratarlo: "Recibí contactos"

“Tengo mucho cariño por Argentina. Mi mujer es argentina, estoy con ella hace 9 años. Nunca fui al país, pero quiero ir”. Aunque reconoció haber recibido ofertas para jugar el Mundial de Clubes en territorio argentino, descartó su participación: “Veo muy difícil que ocurra, pero nunca puedo decir ‘de esta agua no beberé’ ”.

Sobre Messi, sostuvo: “Tuvimos una rivalidad de muchos años. Él no hablaba inglés en las galas y yo le traducía. Siempre me trató con respeto, y yo a él también”. En cuanto a su presencia en el próximo Mundial de Clubes, fue tajante: “No iré, eso es un hecho. Recibí contactos, pero ahora prefiero pensar en otras cosas. No tengo muchos años más de carrera, así que disfruto el momento”.