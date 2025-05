Ante Platense, el Tano Marcogiuseppe está a las puertas de la gloria

A horas de disputar la final del Apertura frente a Platense , Lucas Marcogiuseppe, ex DT de Gimnasia y Esgrima y actual ayudante de Frank Kudelka en Huracán , dialogó con Los Andes sobre el presente del equipo, la doble competencia y su mirada sobre el fútbol. Con claridad y mesura, el mendocino analiza el momento del Globo, sus virtudes y desafíos.

Final del Torneo Apertura de la Liga Profesional: fecha y hora del duelo entre Huracán vs Platense

- ¿Es difícil no adelantarse, teniendo tan cerca una definición por el título local?

- Sí, claro. No se puede evitar pensar en la final. La temporada pasada estuvimos a un solo partido de salir campeones, y aunque no se nos dio, el proceso fue muy bueno. Hoy estamos ante una nueva oportunidad, pero con el desafío de jugar cada 72 horas. Hace menos de dos días disputamos la semifinal y ahora tenemos un partido internacional muy exigente. Entonces, al armar el equipo también tenemos que pensar en la final, sin descuidar lo inmediato.

Luca Marcogiuseppe Marcogiuseppe dirigió 38 partidos en el Lobo, sumando 18 triunfos, 14 empates y seis derrotas. Un proceso inolvidable. Gentileza

- Más allá del rol formal de "ayudante de campo", se te ve muy activo. ¿Cómo definís tu función dentro del cuerpo técnico?

- En la práctica, el segundo entrenador también entrena al equipo, toma decisiones y asume responsabilidades. He tenido la suerte de trabajar con entrenadores como Marcelo Bielsa, Pedro Troglio, Leonardo Madelón y ahora con Darío. En todos los casos me sentí parte del proceso, y me tocó competir en finales, ascensos y clasificaciones históricas. Siempre busco ser funcional al entrenador principal, que es el director de orquesta, pero también asumir el compromiso total.

- Hay una gran virtud en este cuerpo técnico, que pese a cambiar los cuatro volantes de la temporada anterior, sostuvo el rendimiento del equipo e incluso lo potenció…

- Cambió más del 60% del equipo. Perdimos al goleador del torneo pasado y a los tres volantes titulares: uno hoy está en Boca, otro en Argentinos Juniors y otro en León de México. Pero llegaron chicos del club, jugadores como Leo Gil y Miljevic, y el grupo se adaptó muy bien. Creo que esa capacidad de adaptación es mérito del cuerpo técnico, del plantel y de la estructura general del club. Hoy estamos compitiendo en tres frentes: finalistas del torneo, primeros en Sudamericana y seguimos en Copa Argentina.

Independiente Huracán venció a Independiente en el Libertadores de América y disputará la final del Apertura ante Platense. Gentileza

- ¿Cómo ves a Platense como rival en esta final? ¿Es el más incómodo que les podía tocar por sus características de juego?

- Sí, creo que Platense se siente cómodo cuando el rival intenta protagonizar, como nosotros. Además, hay similitudes entre los dos equipos. Pero también creo que Huracán ha demostrado una gran versatilidad. Por ejemplo, contra Independiente el control del juego lo tuvo el rival, pero las situaciones más claras de gol fueron nuestras. Este equipo sabe presionar alto, competir en campos difíciles y adaptarse. El domingo, seguramente habrá momentos para cada uno, y quien sea más eficaz, se quedará con el título.

- Huracán y Platense eliminaron a equipos con más planteles y nombres "de peso". ¿Qué valor le das al trabajo colectivo y al convencimiento?

- Muchísimo. Hoy todos los cuerpos técnicos trabajan al detalle. Pero este deporte no se gana con nombres, sino con funcionamiento y eficacia. En esta instancia, casi todos los partidos se definieron por un gol o por penales. El que gana, muchas veces lo hace por pequeños detalles. No siempre el que mejor juega o el que tiene más figuras gana. Por eso, en este deporte nadie gana antes de competir. Los partidos hay que jugarlos.

- ¿Dónde están las principales virtudes de este Huracán?

-Es un equipo serio, muy intenso, incómodo para los rivales. Tiene recursos para sostenerse aun cuando el rival lo supera por momentos. Competimos en triple frente, con viajes largos, y siempre el equipo responde. Eso habla del compromiso, del trabajo y de la convicción que hay.

Luca Marcogiuseppe Kudelka eligió a Marcogiuseppe para su retorno a Huracán y el Tano tiene un rol vital dentro de la estructura del cuerpo técnico. Gentileza

- ¿El campeón será el mejor equipo del torneo?

-Será el que mejor compitió en el momento justo. Después entramos en cuestiones de gusto, que son subjetivas. Pero el que levante la copa tendrá mérito. Aunque domine o genere menos, el que haga el gol se lleva el título. Así es este juego.

- ¿Te asustaste en la definición por penales cuando escapó el Colo Gil?

- (Ríe) No, tenía confianza. Cuando erró Leo pensé rápidamente en el siguiente. Confiamos mucho en nuestros jugadores y en nuestro arquero. Por suerte se dio.

- Si bien uno celebra ataques demoledores como el de River, también comprende que jugar al fútbol también es saber defender y utilizar, por ejemplo, las transiciones…

-Es un deporte que tiene dos fases claras: atacar y defender. Y hay transiciones que determinan muchos goles. Un equipo competitivo no puede elegir solo una fase. Hay que adaptarse al rival, resolver cada situación. A veces hay que romper bloques bajos, otras veces hay que contrarrestar ataques. No es fácil. Por eso el trabajo semanal, la lectura del juego y la estrategia son tan importantes.

El Lobo, en el recuerdo del Tano

Luca Marcogiuseppe dejó un grato recuerdo en los simpatizantes de Gimnasia y Esgrima y los amantes del buen fútbol. Si bien aquel equipo que supo conducir a lo largo del 2022 no consiguió finalmente el ansiado ascenso a la máxima categoría, el Tano tuvo a todo el mundo mensana ilusionado. Finalmente, tras la caída frente a Estudiantes de Caseros en el Reducido, el entrenador entrerriano eligió dar un paso al costado y renunció un mes antes de la finalización de su contrato.

Luca Marcogiuseppe El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima afirmó que "sigue" la campaña del equipo en la Primera Nacional. Gentileza

- ¿Seguís a Gimnasia en la Primera Nacional?

-Sí, claro. Justamente lo decía hace un rato con algunos colegas tuyos: aprovecho para enviar un saludo al cuerpo técnico y a la dirigencia actual, que es la misma con la que me tocó compartir etapa cuando estuve en el club. Felicito sinceramente por el gran momento que atraviesa el equipo. Creo que, año tras año, Gimnasia se viene consolidando en posiciones de privilegio, y estoy convencido de que tarde o temprano van a lograr el tan ansiado ascenso. Será cuando tenga que ser.