Zaira Nara rompió el silencio y habló del Wandagate: qué dijo sobre la China Suárez

Uno de los efectos colaterales del Wandagate afectó directamente a Zaira Nara, hermana de la empresaria, porque aparentemente (según contó Amalia Granta) su pareja, Jakob von Plessen, fue cómplice de Mauro Icardi en su infidelidad con la China Suárez.

A su vez, Jakob le estaría reclamando a la modelo que se haga a un costado del conflicto entre su hermana y su cuñado. “Hay un cortocircuito muy importante dentro de la casa, porque él manifiesta a través de un amigo que ella está muy intensa, él le reclama muchos temas y ella sale en defensa de Wanda, acompañándola en todo este proceso”, relató Evelyn Von Brocke en América.

Zaira Nara y Jakob von Plessen

“Esa situación de acompañarla a Wanda le trajo muchos problemas con su marido, que quiere a su esposa y punto, y no la quiere en un conflicto”, agregó la periodista de Intrusos.

En medio de esta situación, Ángel de Brito se comunicó con Zaira Nara, quien no desmintió estar en crisis con su marido, en tanto se refirió a la China Suárez de una forma muy particular.

“No quiero meterme. Ahora, todo sale de algún lado”, le dijo la hermana de Wanda al conductor de “Los Ángeles de la Mañana”. “Y no puedo decir el calificativo”, aclaró el periodista sobre la picante palabra que usó ella, pero que él eligió no contar.

Luego, Ángel reveló qué dijo Zaira sobre la China: “Yo de ella no sé qué pensar”. “Y ahí no me contestó más. Bah, me contestó algo más pero no lo voy a leer”, añadió el jurado de La Academia.

Finalmente, las “angelitas” quisieron saber si Zaira le habló de la supuesta pelea de pareja con Jakob von Plessen. “Me dijo ‘no quiero meterme’, no me dijo si se peleó o no. Algún quilombo tuvo, eso te lo firmo”, cerró el conductor.