“Yo maté a mi madre”, el escalofriante relato de Xuxa para concientizar sobre el coronavirus

Este fin de semana, la reconocida cantante brasileña conocida como “Xuxa” publicó un polémico video en Instagram donde reveló que ella “mató” a su madre tras contagiarla de coronavirus.

Sin embargo, luego aclaró que no era cierto y que solo se trataba de un mensaje para concientizar sobre la gravedad del virus.

La mujer de 58 años explicó que, tras reunirse con sus amigas en la playa, abrazó y besó a su madre en lugar de mantener las medidas de seguridad. “Mi madre se contagió de Covid. Yo maté a mi madre”, avanzó.

Tras esta escalofriante declaración, Xuxa contó que, aunque este episodio sobre su vida era falso, sí le había ocurrido a otras personas. “Estamos en el peor momento de la pandemia de Covid-19. Los hospitales están llenos. No hay más médicos. Ya no hay forma de abrir camas. El dinero ya no es una solución”, dijo.

“Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concienciar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono”, añadió.

“Quédese en casa, evite salir, use siempre una máscara, siga las reglas. Ahora es un esfuerzo para nosotros salir de esto mientras no llegue la vacuna”, les pidió la cantante a sus seguidores en las redes sociales.

El mensaje, que fue muy aplaudido, pero también muy criticado, provocó una oleada de polémica. Además, lo compartió poco después de pedir que se probaran en los presos las vacunas y los medicamentos contra el coronavirus.

“Yo tengo un pensamiento que puede parecer muy ruin para alguna gente, que puede parecer inhumano... En mi opinión, creo que hay mucha gente que ha hecho muchas cosas mal y que está ahí pagando sus errores para siempre en la cárcel, y que podría ayudar en esos casos para experimentos”, opinó.

La cantante dio estas declaraciones durante una retransmisión en directo de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. “Creo que al menos los presos servirían para alguna cosa... Para ayudar a salvar vidas”, valoró. Unas palabras por las que después tuvo que pedir disculpas públicamente.