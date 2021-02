Yanina Latorre pudo volver a Argentina desde Miami y relató cómo fue su viaje

Luego de más de un mes de vacaciones en Miami junto a su marido, sus hijos y su madre, Yanina Latorre regresó a Argentina sola descansada y con ganas de volver a trabajar.

Desde antes del embarque, la rubia usó su cuenta de Instagram para compartir cada momento de su regreso y comentar que no había tenido ninguna demora ni problema en el aeropuerto.

Una vez sentada en el avión y en primera clases Yanina comentó: “lo que odio de estos vuelos es que tengo que llevar puesto el barbijo toda la noche… para pasar el tiempo me preparé el I pad con mis series preferidas”, comenzó diciendo.

Redes de Yanina Latorre

Luego en Santiago de Chile la madre de Lola Latorre comentó que comió y durmió en la primera parte del viaje y ahora, lo único que quería, era llegar a Buenos Aires.

Redes de Yanina Latorre

Finalmente tirada en el sofá de su casa y luciendo un camisolín animal print Yanina gritó: “Llegué a casa, en el viaje todo bien pero me abrieron todas las valijas… ¿qué buscan cuando te abren todo?”, se preguntó, luego sumó: “O tienen un fetiche con ropa interior o buscan si traficas electrónica… me esperaba Diego y ahora que llegué a mi casa me puse el pijama, porque yo soy pijamera”, concluyó.