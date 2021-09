Yanina Latorre está preocupada por la salud de su mamá: “Tiene poca estabilidad”

Yanina Latorre y su madre, Dora Caamaño, son inseparables. A tal punto que la panelista de Los ángeles de la mañana siempre se lleva a su mamá de vacaciones, disfruta de verla seguido y hasta la invitó a vivir en su casa, cosa que la mujer de 80 años nunca aceptó.

En los últimos meses, Dora sufrió varios problemas de salud y, lógicamente, la rubia está muy preocupada. “De la hepatitis medicamentosa se recuperó, son procesos largos pero salió adelante...”, explicó sobre la intoxicación que sufrió su mamá tras regresar de su viaje a Estados Unidos.

Y agregó: “El tema ahora es que está con poca estabilidad. Y bueno, yo ayer le dije la palabra ‘bastón’ y se volvió loca”. La reacción de Caamaño le generó frustración, ya que entiende que cada vez se le hace más difícil acompañarla para que se sienta bien.

“Ella sigue en rehabilitación, tiene un dolor muy suave pero con el tema de la columna y la pierna perdió estabilidad. Se cayó dos veces. Es un drama, es muy difícil hacerle entender algunas cosas. El otro día se tomó el 130, yo le digo que use taxi que se lo pago yo pero no quiere gastar. Es difícil con ella. No sé si también será porque perdió masa muscular. Es difícil”, concluyó en diálogo con Marcelo Polino.