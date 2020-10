Yanina Latorre confirmó que la salud de Diego Latorre empeoró luego de dar positivo de Covid-19

Con la llegada de casos positivos de coronavirus al “Cantando por un Sueño” (El Trece) muchos fueron los participantes contagiados y, entre ellos también se infectaron Lola Latorre, Lucas Spadafora y la coach de la dupla.

Frente a esta situación la familia de Yanina Latorre debió aislarse y esperar saber si alguna de los miembros de la familia estaba contagiado. Pasaron los días y finalmente Diego Latorre comenzó a tener algunas síntomas compatibles con la enfermedad hasta que el hisopado lo confirmó.

Con el pasar de los días, la salud del periodista deportivo fue desmejorando al punto que su mujer, Yanina Latorre teme que termine internado, tal como le sucedió a José María Listorti y a Ángela Leiva.

“Yo estoy bien, no tengo síntomas de nada, pero me preocupa lo que contás de Ángela (Leiva). A Diego le agarró la voz, le cambió totalmente, ayer se levantó con otra voz, habla distinto. Como le pasó a Feinmann y a Gustavo López, que les cambió la voz”, comentó Yanina en contacto con “LAM” (El Trece).

Luego agregó: “No tiene olfato y ayer tenía tomada la garganta y el pecho. Estuvimos controlando eso porque si empeora es cuando viene la neumonía y la internación…Hoy se levantó bastante mejor”.

También la rubia comentó de qué manera su marido comenzó a sentirse mal: “Un día Diego me dijo que le dolían los músculos y paró de entrenar unos días. El sábado me dijo que estaba raro pero no le dí bola porque es hipocondríaco y siempre está por morir. Pero el domingo se levantó mucho peor”.

Para terminar Yanina habló de su salud y dijo: “Dentro de 30 días me hago el análisis de los anticuerpos, que duran entre tres y seis meses y ahí voy a saber si alguna vez lo tuve y no sentí nada. Nadie te da certezas de nada. Creo que hay mucha gente que se desespera por salir y que es foco de contagio. Lolita ya podría salir a la calle, pero preferimos que se quede unos días más adentro, porque somos foco de contagio. Hay gente que miente o no cuenta los síntomas y sale a la calle igual”.