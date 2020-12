Y la pareja del 2020 es: Camila Cabello y Shawn Mendes

Terminaba el 2015 y estrenaba una colaboración para la que nadie estaba preparado. Camila Cabello, comenzando a marcar su fin en Fifth Harmony, cantaba un dúo con Shaw Mendes en la canción “I Know What You Did Last Summer”, canción que resultó todo un éxito para los cantantes que recién iniciaban sus carreras de solistas. Después de esta colaboración surgió una amistad que solo se hizo más fuerte con el tiempo, y Shawn llegó a declarar que “se casaría” con Camila por su “hermosísima relación”.

Desde ese momento, los fanáticos de ambos no pararon de shipear una relación. Pero no fue hasta junio de 2019 que los rumores entre ellos comenzaron a tomar especial fuerza, después que se unieran luego de 4 años para grabar juntos un nuevo hit: “Señorita”.

Con el tiempo comenzó a resonar, pero en julio de este año la pareja hizo pública su relación en plena cuarentena, cuando trascendió que se habían ido a vivir juntos. En abril ya habían publicado un video cantando y mandando fuerzas por la pandemia, pero ellos ponen fecha específicamente el 4 de julio.

Él declaró en una tierna entrevista que para un documental que en realidad, todo lo que ha escrito es para ella y sobre ella. “Todo se trata de ti. Todas, siempre han sido sobre ti”. Pero ahora es ella quien le abre su corazón a su novio y al mundo con una romántica carta de amor:

“Aprendí mucho sobre el amor con este chico. No son solo los momentos felices y dichosos que ves en fotos y videos”, comenzó escribiendo. “Cuando estás en una relación con alguien, se siente como si fuera este espejo reflejándote en ti, constantemente tengo que enfrentar mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, mis patrones de pensamiento, mis creencias sobre la vida y sobre mí misma. A veces, no es tan simple como parece en las imágenes. A veces, es desordenado, incómodo y feo”.

“Pero no hay nada como el tirón, la FUERZA que es amor, ser la luz en la oscuridad, ser el tirón gravitacional que te da la fuerza implacable para ser más valiente, más sabio y mejor de lo que eras ayer. Es tan instintivo para nosotros amar, incluso si nuestras mentes intentan protegernos de él a veces, pero nuestra naturaleza como humanos es amar”.

Su carta termina con una reflexión sobre lo que le hace falta al mundo y en especial a las redes sociales, donde los sentimientos suelen ocultarse en pos de una imagen: “Y estar enamorado significa elegir a esa persona una y otra vez, para pasar por las cosas complicadas. Y eso es mucho más hermoso, crudo y real que la perfección. Estoy completamente a favor de ser vulnerable en las redes sociales porque creo que aquí solo se muestra la pulcritud y la perfección de la vida; ¡y eso puede hacer que todos nos sintamos más solos y extraños! Así que levante la copa ante el desorden y la rareza de ser humano y el milagro. Y la facilidad. Y el instinto. Y la fuerza implacable que es el amor”.

Hace un tiempo enfrentaron rumores de separación. Pero después de unos días subieron esta foto.