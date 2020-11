Volvió la “gurú de las redes”: Ivana Nadal dijo que “todas las enfermedades son emocionales” y la destrozaron

Pasaron algunas semanas desde que Ivana Nadal no se convertía noticia y fiel a su estilo durante esta cuarentena, volvió a ser eje de debates y críticas en las redes por sus consejos sobre la vida.

En esta ocasión fue porque algunos usuarios de Twitter la cuestionaron por dar por sentado, sin ningún tipo de rigor profesional que la avale, que “todas las enfermedades tienen cura si crees en vos”.

“El otro día me decían que la depresión era una enfermedad y yo te pregunto: ¿No sabías que todas las enfermedades son emocionales? Que todas las enfermedades tienen cura si crees en vos. Replantealo, fijate, si no crees está perfecto”, dijo Nadal en uno de sus típicos videos que generan un sinfín de comentarios.

Luego Ivana siguió aconsejando a sus seguidores pero se centró más en quienes la critican. Pidió por menos críticas y peleas y entendió “a todos los que dicen que es una ridiculez” lo que dice o no creen en lo que ella cree. “Les pido que me dejen vivir mi vida. Si algo de lo que comparto te sirve para que te sientas mejor, buenísimo. Si no te gusta podés no escucharlo, relajate. Nadie depende de nadie, sigo creyendo en eso, por supuesto, pero podés elegir compañeros, compañeras para que te acompañen en tu camino”, remarcó.

“Cada vez que alguien te haga enojar pensá por qué te estás enojando. Antes de putearme pensá por qué me estás por putear, qué es lo que te molesta, qué es lo que hago de mi vida modifica la tuya. Mientras gastes energía lo único que estás haciendo es bajando tu vibración y alejándote de tu paz interior”, continuó en la misma sintonía espiritual.

A raíz de estas declaraciones, la morocha fue criticada por varios usuario de Twitter:

Recordemos que hace algunos meses y a causa de sus recurrentes mensajes espirituales y de autoayuda, Ivana fue acusada de ser parte de una secta. Shockeada por estas afirmaciones, la morocha compartió un descargo en donde también pidió que la dejaran en paz.

“Los que creemos en la vida, lo hacemos y ya. Una debe rendirse culto a una misma, amandonos y agradeciéndonos todos los días porque el cambio empieza por ahí”, dijo en el video.