Viviana Saccone compartió una sugestiva foto con su compañero de ShowMatch: La academia

En medio de los rumores de romance que la vinculan con Ernesto “Tito” Díaz, su partenaire en ShowMatch: La academia, Viviana Saccone compartió una sugestiva foto en sus redes sociales en la que se los ve caminando por la calle junto a Lorena Portillo, su coach, y ambas le tocan la cola al bailarín.

“Bueno... sí, no todo es trabajo en la vida”, escribió la destaca actriz con picardía. Y lo cierto es que se nota que hay mucha química con su compañero, quien desde su primera aparición en la pista cautivó la atención de Marcelo Tinelli, no solo por su talento, sino por su imagen.

Díaz es cordobés, salió Campeón Nacional de Malambo en 2019 y es dueño de un físico privilegiado. Por un lado, gracias al exigente entrenamiento al que se somete hace años que hace que tenga un cuerpo súper tonificado, con abdominales y brazos marcados. Pero además, acompaña ese “lomazo” con unos ojos celestes impactantes y una actitud avasallante cada vez que tiene que bailar.

Viviana Saccone enfrentó los rumores de romance con su bailarín

“¿Están de novios ustedes?”, quiso saber Pampita cuando los participantes bailaron la cumbia. “Son tan lindos juntos, tienen una magia especial”, agregó.

Y a la actriz no le quedó otra que aclarar la relación que la une al bailarín. “Todos los días estamos juntos. Pero no intimamos”, reveló y aseguró que ya no está en pareja. Mientras que Tito no quiso dar más detalles sobre su vida sentimental.