Viviana Canosa utilizó frases de Eva Perón para expresarse contra el aborto y levantó polémica en Twitter

No han sido días fáciles para la periodista Viviana Canosa, luego de pedirle al presidente Alberto Fernández que “no la llame más”, que “la deje tranquila” y que “no abuse de su poder”.

Esta vez, la conductora volvió a estar en el centro de atención luego de rescatar frases emblemáticas de Evita para expresarse contra el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y generó diversas opiniones entre sus seguidores.

Este último domingo se recordó la figura de Eva Duarte de Perón, con motivo del 68 aniversario de su muerte, en una jornada con múltiples actos virtuales, a raíz de la cuarentena. Viviana Canosa se refirió al día, y apeló a frases de la ex primera dama para manifestarse, una vez más, en contra del aborto.

“¡Mañana se cumplen 68 años de su muerte! #Eva. Buen día compañeros ¡Muchos traicionan los valores de quienes invocan como sus fundadores!”, escribió la conductora de Nada Personal (El Nueve), y lo acompañó con una frase de un discurso del 12 de octubre de 1950 que Evita sostuvo ante un grupo de enfermeras: “Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución, cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la Patria y Perón”, reza el texto de Evita, quien trascendió la figura de primera dama, cargo que ostentó por su matrimonio con el expresidente Juan Domingo Perón, y es uno de los principales iconos del país, y tras su muerte en 1952 por cáncer de útero con solo 33 años, su recuerdo se instaló en la sociedad, siempre relacionado con las luchas sociales de los más pobres.

La locutora, quien en 2014 dijo que “No me parece mal que se legalice”, ha manifestado en los últimos años su rechazo total al aborto. El 14 de junio de 2018, realizó una ecografía en vivo en el escenario de “Salvemos las dos vidas” en el marco del debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados ese día.

“El vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida”, fue otra de las declaraciones de Eva Perón -llamada la jefa espiritual de la Nación- que compartió Canosa.

Viviana Canosa también publicó una frase en donde Eva Perón hablaba sobre el movimiento feminista. “Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Creían incluso que era una desgracia ser mujeres... Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos, las ‘feministas’, la inmensa mayoría de las feministas del mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujer... que no me pareció nunca del todo mujer...”, dice el fragmento de “Las mujeres y mi misión” la última parte del libro autobiográfico de Evita, “La razón de mi vida”.

"Le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron, que al de los oligarcas", fue el último tuit sobre los pensamientos de Eva Perón que publicó Canosa.

Por último, reflexionó: “No es por el camino del miedo, es por el camino del AMOR! Sin oscuridad, con luz. Amor si, miedo no.. Buen domingo”.